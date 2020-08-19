"الغناء في الجنة" يثير الجدل بعد تغريدة لإمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني

لقيت إحدى تغريدات إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني على حسابه في تويتر ردود فعل متباينة من قبل مستخدمي الموقع قبل أن يتحول إلى ما يشبه سجال بين الكلباني ومغردين.

وكانت التغريدة التي نشرها الكلباني حول الجنة هي التي تسببت في فتح الباب لسيل من التعليقات جاءت لتذكر الإمام بإحدى فتاويه السابقة حول "تحليل الغناء".

وقال الكلباني في تغريدته "هناك، في الجنة لا عمل، لا شقاء، لا جوع لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير..."

ورد عليه حساب "محمد الكعبي" قائلا "يقال إن كل محرم في الدنيا حلال في الآخرة.. مقولتك تثبت حرمة الغناء ولا وش رايك"

وأعدا الكلباني نشر الرد مرفوقا بجواب قال فيه "نكاح الزوجات حلال في الدنيا وش رايك".

وتواصلت التغريدات التي ترد على ما نشره الكلباني بخصوص الجنة فكتب حساب أبو معاذ الأثري بأنه "هناك لا غناء ولا معازف كما تفضلت يا عادل"

ورد الكلباني إنَّ أزواجَ أهلِ الجنةِ ليغُنِّين أزواجَهنَّ بأحسنِ أصواتٍ ما سمعها أحدٌ قطُّ. الحديث".

ودخل نقاش "تحريم الغناء" حساب لمغرد آخر رد على الكلباني " وهل يلزم من ذلك الغناء ،عود وبيانو وجيتار يا من دفاعك عن المعازف فاق الدفاع عن المسجد الأقصى"

وعاد الكلباني مرة أخرى ليجيب حساب "زاد الراحل" كاتبا "وأنتم اختصرتم كل مشكلات الأمة في الغناء!!!التغريدة في الجنة حشرتم الغناء حشرا

كأنها قضية المسجد الأقصى!"

وكان إمام الحرم المكي سابقا قد آثار جدلا واسعا في 2010 عندما أفتى بجواز الغناء والمعازف وبأنه ليس بحرام عكس الفتاوى التي كان يصدرها علماء سعوديون محسوبون على التيار السلفي في الممكلة السعودية والتي تحرم الغناء والموسيقى بشكل قاطع.