شاهد: الرئيس البيلاروسي يظهر في فيديو حاملا رشاش كلاشنيكوف

ظهر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في شريط فيديو مساء الأحد أثناء وصوله إلى مقر إقامته في العاصمة مينسك، على مسافة غير بعيدة من تظاهرات المعارضة، وهو يرتدي سترة واقية للرصاص ويحمل رشاش كلاشنيكوف.

وفي الفيديو المنشور على حساب تلغرام التابع للرئاسة، ظهر لوكاشنكو (65 عاما) وهو ينزل من مروحية حطّت في مقر إقامته الرسمي، بعدما قام بجولة مع نجله نيكولاي (15 عاما) فوق المكان الذي احتشد فيه أنصار المعارضة بعد الظهر.

وقال الرئيس في فيديو آخر صُوّر أثناء الجولة "لقد فروا مثل الجرذان" في إشارة إلى شارع الاستقلال، نقطة انطلاق التظاهرات، وهو خال من المتظاهرين ليلا. وظهر لوكاشنكو في الفيديو وهو يحمل رشاش كلاشنيكوف بدون مشط رصاص.

وبدت تعبئة المعارضة في شارع وساحة الاستقلال بعد ظهر الأحد مشابهة لتظاهرات الأسبوع الماضي التي شارك فيها نحو 100 ألف شخص. لكن المتظاهرين تفرقوا ليلا نتيجة هطول الأمطار بعد أن جابوا وسط المدينة، وفق المصدر نفسه.

وازدادت التعبئة ضد رجل بيلاروس القوي منذ إعلان نتائج اقتراع 9 آب -أغسطس الذي حاز فيه 80 بالمئة من الأصوات.