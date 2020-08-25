نشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مقطعاً مصوّراً على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يُطعم طاووساً بيده، وذلك أثناء أدائه التمارين الرياضية الصباحية في مقرّ إقامته.

المقطع المصوّر الذي تبلغ مدّته دقيقة وسبع وأربعين ثانية، تمّ نشره يوم الأحد، ويرصد بعضاً من التفاصيل اليومية لحياة رئيس الوزراء داخل مقر إقامته وأيضاً في مكتبه بمبنى رئاسة الحكومة.

ونقل موقع "ليف مينت" الهندي المختص بقطاع المال والأعمال، نقل عن مصادره أن الطاووس غالباً ما يكون بصحبة رئيس الوزراء أثناء قيامه بالتمارين الصباحية، لافتاً الانتباه إلى أن ثمة "وشائج عصيّة على التفلّت" بين البيئة وبين مودي الذي ألّف كتابين حول البيئة والمشكلات التي تتربص بها.

ويشار في هذا السياق إلى أن مودي نفسه قام في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بجمع القمامة وعلب البلاستيك من شاطئ ماماباليبورام ضمن حملة للتوعية وخطة حكومية لوقف تداول البلاستيك والحفاظ على السواحل نظيفة وللمحاظفة على الصحة البدنية والنفسية.

المقطع المصوّر الذي نشره مودي، تخللته قصيدة هندية، موضوعها الطبيعة، وقد قام رئيس الوزراء الهندي بتحميل المقطع على حسابه في "إنستغرام"، ثم لاحقاً حمّله على حسابه في "تويتر".