حديقة وارسو للحيوانات تخصص قنّب طبيّ للحد من الإجهاد العصبي لدى الفيلة

تعتزم حديقة الحيوانات في وارسو، إعطاء الفيلة قنّباً طبياً سعياً إلى تخفيف إجهادها العصبي، وفق ما أعلن المسؤولون عن المشروع الأربعاء.

وقالت أنييشكا تشوكوفسكا، الطبيبة البيطرية المسؤولة عن المشروع في حديقة الحيوانات بالعاصمة البولندية إن علاجات القنّب الطبية للكلاب والأحصنة باتت معروفة في العالم "لكنّ هذا المشروع هو على الأرجح الأول من نوعه الذي يركّز على الفيلة".

وسيتيح هذا المشروع لحديقة الحيوانات اختبار كيفية تأثر الفيلة الإفريقية الثلاثة التي تضمها بكمية مركزّة عالية من الكانابيديول الذي لا يؤدي إلى الانتشاء ولا يضرّ بالكبد والكلى.

وقالت تشوكوفسكا إن الهدف هو "إيجاد بديل طبيعي للوسائل القائمة راهناً لمكافحة الإجهاد، وخصوصاً الأدوية" التي غالباً ما تُعطى.

وتخضع فيلة حديقة وارسو التي عانت أخيراً من نفوق الأنثى المهيمنة، لفحوص مستمرة للتثبت من مستوى الإجهاد الذي يقاس وفقاً للتقلبات الهرمونية والمراقبة السلوكية.

وتوقعت تشوكوفسكا ألاّ تظهر نتائج المشروع قبل عام ونصف عام وحتى عامين، مشيرة إلى أن مشاريع مماثلة يمكن أن تطبق لاحقاً على حيوانات أخرى تعيش في الأقفاص.