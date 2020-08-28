طلاء شفرات التوربينات بالأسود قد يحل مشكلة نفوق الطيور في مزارع الرياح

توصل علماء من المعهد النرويجي لأبحاث الطبيعة أنه يمكن تجاوز أحد المشكلات البيئية المتصاعدة، والمتمثلة بنفوق الطيور في مزارع الرياح، بنسبة 70 في المائة باتباع حل بسيط.

غالبًا ما تلقى الطيور والخفافيش والمخلوقات الطائرة الأخرى حتفها عندما تطير حول أعمدة توربينات الرياح وشفراتها البيضاء الكبيرة، فرغم حاسة البصر المتطورة لديها إلا أن الشفرات البيضاء قد تسبب تشويشاً يجعلها غير مرئية عمليًا.

ما الحل البسيط إذاً؟

يعتقد العلماء المشاركون في الدراسة أن طلاء الشفرات باللون الأسود يقلل من "تشوه الحركة" ويمنح الطيور الوقت لتجنب الاصطدام.

تقوم مزرعة الرياح Smøla في النرويج، وهي واحدة من أكبر مزارع الرياح في البلاد وتضم 68 توربيناً، بالبحث عن حلول منذ عام 2013.

في تجربة دراسة الحلول تم طلاء أربعة توربينات باللون الأسود وتمت مقارنتها بأربعة أخرى تركت بيضاء.

يقول الباحثون في التقرير إنهم قبل التجربة عثروا على ستة نسور بيضاء الذيل ميتة عند توربينات غير مطلية، في حين لم يعثروا على أي نسور ميتة بعد الطلاء، وأضافوا أن هناك انخفاض بنسبة 70 في المائة بعدد الطيور النافقة مع الإشارة إلى أن أنواعاً معينة من الطيور استفادت من هذا الحل أكثر من غيرها، منها الطيور الجارحة الكبيرة مثل النسر أبيض الذيل.

ويأمل فريق البحث أن تسهم النتائج، التي تم التوصل إليها في هذا الموقع، بتعميم تجربة الطلاء في مزارع رياح أخرى لدراسة ما إذا كانت هذه التقنية تشكل فعلاً حلاً قابلاً للتطبيق لمشكلة الطيور وتوربينات الرياح.

استغلال سياسي

يعتبر نفوق الطيور أحد التأثيرات الرئيسية لمزارع الرياح.

هذا التأثير دفع ببعض السياسيين حول العالم، كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للزعم بأن مزارع الرياح هي "مقابر للطيور"، الزعم الذي يساق حجة ضد اللجوء المتزايد للطاقة المتجددة.

ومع ذلك، فإن الطيورغالباً ما تكون أقل عرضة للموت بتوربينات الرياح مقارنة بمسببات أخرى كالسيارات أو القطط المنزلية.