آخر تطورات فيروس كورونا في العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 838,271 شخصاً على الأقل منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس السبت 11,00 ت غ استناداً إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 24,795,760 إصابة مثبتة بينما تعافى 15,976,700 شخص على الأقل.

وتم تسجيل الجمعة 5751 وفاة و287,081 إصابة جديدة حول العالم. وبناء على التقارير الأخيرة، سجّلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات الجديدة (1177) تليها الهند (1021) والبرازيل (855).

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً في العالم إذ سجّلت 181,779 وفاة من بين 5,918,381 إصابة. وأعلن تعافي 2,118,367 شخصا على الأقل.

والبرازيل هي البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 119,504 وفيات من بين 3,804,803 إصابات، ومن ثم المكسيك التي سجّلت 63164 وفاة من بين 585,738 إصابة والهند حيث أعلنت 62,550 من بين 3,463,972 إصابة، وتليها المملكة المتحدة مع 41,486 وفاة من بين 331,644 إصابة.

لكن البيرو تعد البلد الذي سجّل أعلى عدد من الوفيات مقارنة بعدد سكانه حيث توفي 86 شخصا من كل 100 ألف، تليها بلجيكا (85) وإسبانيا (62) والمملكة المتحدة (61) وإيطاليا (59).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من بين 85022 إصابة، بينما تعافى 80126 شخصا.

عودة الدوري الأردني

منح الاتحاد الأردني لكرة القدم الضوء الاخضرة لاستئناف تدريبات فرق الدوري المحلي اعتبارا من اليوم السبت، وفق بروتوكول صحي صارم، وذلك وفق ما جاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد.

وجاء في بيان الاتحاد "يتزامن قرار عودة التدريبات لأندية المحترفين مع تشديد الاتحاد لإجراءات وأحكام البروتوكول الصحي بما يتطابق مع توجيهات لجنة الطوارئ، برئاسة الأمير علي رئيس الهيئة التنفيذية، باعتبار سلامة أركان المنظومة على رأس سلم الأولويات.

وأضاف "وتسري الأحكام المحدثة للبروتوكول، الذي فرض إلزامية الأفراد بتحميل تطبيق "أمان"، فور استئناف تدريبات الفرق وخلال المنافسات الرسمية، مع فرض عقوبات متدرجة لكل من يخالف الأحكام الصحية، وبحسب جسامة المخالفة.

ويستثنى من القرار فرق الفيصلي وسحاب والحسين في الوقت الحالي.

إذ إن فريق الفيصلي ما يزال يقضي فترة العزل منذ تاريخ 20 آب ولمدة 14 يوما بعد تأكد إصابة ستة لاعبين وشخصين من الكادر الإداري بفيروس كورونا، فيما يخضع فريقا الحسين وسحاب لإجراءات وقائية خاصة باعتبارهما مخالطين مباشرين للفيصلي.

وستتمكن الفرق الثلاثة من العودة للتمارين تباعا عند التأكد من سلبية نتائج فحوصاتهم وأخذ موافقة وزارة الصحة.

إحياء ذكرى عاشوراء

أحيي المسلمون الشيعة ذكرى عاشوراء عند ضريح الإمام الحسين، بمدينة كربلاء جنوب العراق. وكانت السلطات العراقية قد أعلنت عن استكمال الاستعدادات الأمنية والخدمية والصحية، لإحياء هذه المناسبة.

وبسبب تفشي فيروس كورونا، فإن إحياء هذه الشعائر هذا العام يختلف عن الأعوام الماضية، حيث سيضطر زوار الضريح لترك مسافات تباعد، ووضع الكمامات.

إحياء ذكرى عاشوراء أ ب

برلين: الشرطة تفرق تظاهرة

فرقت الشرطة في برلين السبت تظاهرة لمعارضي وضع الكمامات والقيود المتخذة لاحتواء وباء كوفيد-19، إذ إن المشاركين الذين بلغ عددهم حوالى 18 ألفاً لم يحترموا التدابير الوقائية.

وكانت بلدية العاصمة الألمانية منعت تنظيم التظاهرة الأربعاء "لأسباب تتعلق بالصحة العامة" لكن المحكمة الإدارية حكمت لصالح المنظمين الجمعة.

انطلاق طواف فرنسا

سيتم استبعاد فريق مشارك في طواف فرنسا للدراجات الهوائية من المنافسات في حال إصابة شخصين في صفوفه، بمن فيهم المسؤولون والموظفون، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن كريستيان برودوم مدير الطواف لوكالة فرانس برس السبت، في اليوم الأول من الطواف الذي تمّ إرجاؤه شهرين بسبب تفشي الوباء.

وتم خفض عدد المشاهدين إلى الحدّ الأدنى وفُرض وضع الكمامات بشكل إلزامي في مناطق البداية والنهاية.

وينبغي على العاملين في وسائل الإعلام الحفاظ على مسافة آمنة فيما حُرم المشاهدون هذا العام من التقاط الصور مع الفرق وأخذ التوقيعات.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح أمس الجمعة بأن حكومته تبذل "قصارى جهدها لتفادي إغلاق آخر، وخاصة إغلاق على مستوى البلاد" وذلك في ظل ارتفاع الإصابات التي وصلت إلى 7379 حالة إصابة جديدة وهو رقم قياسي فرنسي جديد منذ إنهاء العزل العام في أيار/مايو الماضي.

لندن لا تستبعد فرض قيود جديدة

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك السبت إنه لا يستبعد فرض قيود جديدة في حالة حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد هذا الشتاء قد تودي بـ85 ألف شخص، وفقًا لتقرير حكومي.

حدود كندا مغلقة حتى نهاية أيلول/سبتمبر

أعلنت الحكومة الكنديّة الجمعة أنّها ستمدّد حتّى 30 أيلول/سبتمبر إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب، باستثناء بعض الأميركيّين، بهدف الحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

تمديد العزل في الأرجنتين

أعلنت الحكومة الأرجنتينية الجمعة تمديد تدابير العزل حتى 20 أيلول/سبتمبر في وقت سجّلت البلاد حصيلة يومية قياسية مع 11717 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.