أكثر من 25 مليون إصابة مسجّلة بفيروس كورونا حول العالم

أحصيت أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا رسمياً حول العالم، اليوم، الأحد، أكثر من نصفها في الأميركيتين، حسب تعداد يستند إلى مصادر رسمية.

وفي المجموع، بلغ عدد حالات الوفاة المسجلة بسبب الوباء 842 ألفا و915 وفاة. وسجلت أربع من كل عشر إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل وهما البلدان الأكثر تضرراً.

الهند

يتابع الوباء تفشيه بسرعة قياسية في الهند حيث سجّلت السلطات أكثر من 78761 إصابة خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي عالمي. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 17 تموز/يوليو الماضي في الولايات المتحدة وبلغ 77 ألفا و638 إصابة جديدة.

كورونا_الهند أ ب

الأرجنتين

بعد تسجيل رقمًا قياسيًا السبت بلغ 9.230 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة و82 وفاة جرّاء الفيروس، حسبما أعلنت وزارة الصحة، تجاوزت الأرجنتين السبت عتبة الـ400 ألف إصابة بكوفيد-19.

وفي هذا البلد البالغ عدد سكّانه 44 مليون نسمة، وصل عدد الوفيات جرّاء الجائحة إلى 8.353 من أصل 401.226 إصابة.

كورونا_ الأرجنتين أ ب

البرازيل

بعد ستّة أشهر على تسجيلها أوّل إصابة بالفيروس على أراضيها، تخطّت البرازيل السبت عتبة الـ120 ألف وفاة جرّاء كوفيد-19، حسبما أعلنت وزارة الصحّة.

وتم تسجيل 41.350 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد الإصابات في البلاد إلى 3.846.153. وتعد البرازيل ثاني أكثر دول العالم قاطبة تضرّرًا من الوباء بعد الولايات المتحدة.

ألمانيا

بعد أن اقتحم مئات المحتجين مساء السبت الحواجز الأمنية لصعود الدرج المؤدي إلى مدخل مبنى الرايخستاغ في برلين خلال التظاهرة التي جرت للاحتجاج على القيود المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19، دان وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر الأحد محاولة المتظاهرين اقتحام المبنى.

وقال سيهوفر لصحيفة "بيلد" اليومية، إن محاولة "متطرفين ومثيري اضطرابات" اقتحام مبنى الرايخستاغ مقر مجلس النواب الألماني "والمركز الرمزي لديمقراطيتنا"، هي أمر "غير مقبول".