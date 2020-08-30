الأمن يوقف العشرات خلال مظاهرة للمعارضة في بيلاروس

أوقفت قوات الأمن في بيلاروس عشرات المتظاهرين المعارضين اليوم، الأحد، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وقالت وسائل إعلام حكومية روسية منها وكالة "تاس" إن مواجهات وقعت بين متظاهرين في مينسك ورجال أمن باللباس المدني، إثر محاولة الأخيرين توقيف بعض المتظاهرين.

واجه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي يتولّى السلطة منذ عام 1994 حركة احتجاجيّة غير مسبوقة منذ انتخابات 9 آب/أغسطس التي أُعلن فيها فوزه الساحق بنحو 80% من الأصوات.

وتعتبر مظاهرات اليوم ثالث التظاهرات المعارضة بعد تظاهرتين كبيرتين يومي 16 و23 من الشهر الجاري.