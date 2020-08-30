الأردن يخلي سبيل رسام كاريكاتير نشر رسماً اعتبر مسيئاً للإمارات

أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية الأحد عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج الذي أوقف إثر نشره رسماً اعتُبر مسيئاً للإمارات لأنه يسخر من معارضة إسرائيل بيعها طائرات اف-35 الأمريكية.

وقال مصدر قضائي أردني فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، إن "نيابة أمن الدولة أخلت اليوم الأحد سبيل رسام الكاريكاتير عماد حجاج دون كفالة".

وأضاف أن "قرار الإخلاء جاء بعد أن عدل مدعي عام محكمة أمن الدولة تهمته من "تهمة القيام بكتابات من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة" إلى "تهمة الذم والقدح".

وبحسب المصد أعيد ملف القضية إلى مدعي عام عمان "للنظر بالتهمة الجديدة".

وكان الرسام يواجه في حال إدانته بالتهمة الأولى عقوبة قد تصل إلى السجن خمس سنوات فيما تتراوح عقوبة التهمة الثانية من ستة أشهر إلى سنتين.

من جهته، أكد نقيب الصحافيين الأردنيين راكان السعايدة الذي قام باستلام الحجاج من سجن البلقاء الواقع في محافظة السلط (30 كلم شمال غرب عمان) عند إطلاق سراحه، لوكالة فرانس برس إن "نيابة أمن الدولة قررت منع محاكمة عماد حجاج أمامها وإعادة ملف القضية إلى مدعي عام عمان للنظر بالقضية".

ولم يعرف بعد متى سيمثل حجاج أمام مدعي عام عمان.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان حضت في بيان الجمعة الأردن على "الإفراج الفوري عن حجاج وإسقاط التهم التعسفية الموجهة له".

ونقل البيان عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك قوله إن توقيف حجاج عبر محكمة أمن الدولة يبعث بـ"رسالة مفادها أن السلطات الأردنية تفضل انتهاك حقوق مواطنيها على المخاطرة بالإساءة إلى مشاعر زعيم خليجي".

وقرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية الخميس توقيف حجاج 14 يوما على ذمة التحقيق.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس حينها إن القرار صدر بعد إحالة حجاج إلى محكمة أمن الدولة حيث "وجه له المدعي العام تهمة القيام بأعمال وكتابات من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة".

وأوقف حجاج مساء الأربعاء بعد ساعات على نشره الرسم الساخر تحت تعليق "إسرائيل تطلب من أمريكا عدم بيع الإمارات طائرات اف-35" والذي يظهر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد حاملا حمامة بيضاء رسم عليها علم اسرائيل بصقت في وجهه بينما كتب على البصاق "تف 35".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية قبل نحو أسبوعين أن إسرائيل طلبت من واشنطن عدم بيع طائرات اف-35 للإمارات، وذلك بعد أيام من اعلان الإمارات وإسرائيل في 13 آب/اغسطس الحالي عن اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

ويعد حجاج (52 عاما) من أبرز رسامي الكاريكاتير في الأردن وعمل في عدة صحف محلية وعربية متناولا الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.