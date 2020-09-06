الخارجية الألمانية تنتقد ترامب بسبب دعوته الأميركيين إلى الاقتراع مرّتين

اتهم وزير الخارجية الألماني الأحد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمحاولة التشكيك في الانتخابات الأميركية المقبلة عندما اقترح على مناصريه التصويت مرتين.

وقال هايكو ماس لنسخة الأحد من صحيفة بيلد اليومية، الأكثر قراءة في ألمانيا "نحن مدينون بقدر هائل من الأمور للولايات المتحدة وهي لا تزال أحد أقرب شركائنا، ولكن نعم، من المقلق أن يعتقد الرئيس الأميركي أنه بحاجة إلى مثل هذا الشيء".

وأضاف "لدي ثقة بوعي وإدراك الأميركيين لإحباط هذه المحاولة التي تفتقر إلى رادع للتشكيك في صدقية الانتخابات ومن ثم، على الأرجح، عدم تقبل هزيمة محتملة".

وينتظر أن تؤدي المخاوف من تفشي فيروس كورونا إلى ارتفاع وتيرة الاقتراع بالبريد، فيما يسعى ملايين الناخبين لتجنب مراكز التصويت. وباتت آلية الاقتراع موضوعاً ساخناً في مشهد سياسي يثير الانقسامات بشكل متزايد.

وخلال حملته التي يسعى فيها للفوز بولاية ثانية لأربع سنوات، زرع ترامب بذور الشك في صفوف قاعدته إزاء شرعية انتخابات تتضمن عدداً كبيرا من بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد.

وترامب نفسه، الذي يصوت بالبريد في ولاية فلوريدا المسجل فيها، قال مراراً ومن دون تقديم أدلة إن الاقتراع بالبريد يمكن أن يؤدي إلى تزوير واسع. حتى أنه اقترح على أنصاره أن يحاولوا الاقتراع مرتين ليختبروا الآلية.

وأثارت اقتراحاته ردوداً غاضبة في الولايات المتحدة، حيث يعتبر التصويت مرتين في انتخابات غير قانوني.