هايشن يقترب من اليابان والسلطات تبدأ بإجلاء نحو 200 ألف شخص

يتوجه إعصار قوي باتجاه جنوب اليابان الأحد، مصحوباً برياح عنيفة وأمطار غزيرة، في وقت حذر مسؤولون من أنه قد يكون قوياً بما يكفي لاقتلاع أعمدة الكهرباء وقلب المركبات.

وعند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، كان الإعصار هايشن على بعد حوالي 150 كيلومتراً جنوب شرق جزيرة أمامي أوشيما، مصحوباً برياح تصل إلى 252 كيلومتراً (157 ميلاً) في الساعة.

وأرغم الإعصار هايشن السلطات اليابانية على تعليق عمليات البحث عن عشرات البحارة المفقودين إثر غرق سفينة تنقل مواشي في عاصفة أخرى بعد انتشال اثنين من أفراد الطاقم.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه بمجرد اقتراب العاصفة من الجزر المأهولة، قد تصبح رياحها العنيفة قوية بما يكفي لاقتلاع أعمدة الكهرباء وقلب المركبات.

وبدأت السلطات عملية ضخمة لتنظيم إجلاء أكثر من 200 ألف من سكان منطقة كيوشو صباح الأحد، حيث نصحوا بالتوجه الى الملاجئ، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.

وبدلاً من الذهاب إلى المدارس والمراكز الاجتماعية المحلية، اختار بعض السكان البقاء في الفنادق المحلية لمحاولة تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الملاجئ العامة المزدحمة، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وقالت تويوتا إنها ستعلق العمليات في ثلاثة مصانع في كيوشو حتى مساء الإثنين، في حين أفادت تقارير أن شركات أخرى، بما فيها كانون وميتسوبيشي إلكتريك، تخطط لاتخاذ إجراءات مماثلة.

وأعلن يوشيهيسا نكاموتو المسؤول في مصلحة الأرصاد الجوية خلال مؤتمر صحافي "هناك خطر هبوب رياح عنيفة وأمطار غزيرة وامواج عالية وعواصف عنيفة".

ودعا إلى القيام بعمليات إجلاء و"توخي أقصى درجات الحذر".