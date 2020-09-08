أكدت إسبانيا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 500 مائة ألف حالة، بعد الإبلاغ عن 26 ألف حالة جديدة خلال نهاية الأسبوع، كما شهدت المملكة المتحدة وفرنسا ارتفاعا لعدد المصابين بالفيروس أيضا.

وتسود حالة قلق من أن تشهد أوروبا موجة ثانية من حالات العدوى، بعد ارتفاع عدد الإصابات في فصل الصيف. وبحسب صحيفة الغارديان، فإن إسبانيا أبلغت عن 49716 حالة جديدة الأسبوع الماضي، معظمهم في العاصمة مدريد، فيما كان الأطفال في البلاد يستعدون للعودة المدرسية، بعد ستة أشهر من الانقطاع، بسبب قيود الحجر الصحي التي فرضت بسبب تفشي الوباء.

من جانبها أكدت المملكة المتحدة قبل يوم أمس الأحد وجود 2988 حالة جديدة، وهو أكبر عدد يتم تسجيله منذ شهر آيار/مايو، ويوم أمس الإثنين أبلغت وزراة الصحة عن زيادة لعدد الإصابات الجديدة بلغت 2948.

وفي هذا الصدد قال نائب كبير الموظفين الطبيين جونثان قان تام، إن البريطانيين استرخوا كثيرا خلال الصيف، وإن الطريق ستكون وعرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا إذا أخذ الناس خطر الفيروس على محمل الجد مرة أخرى.

أما فرنسا فقد أبلغت يوم الجمعة عن رقم قياسي جديد لعدد المصابين بالفيروس، بلغ 8975، فيما بلغ العدد السابق 7578 إصابة، كان سجل خلال 31 آذار/مارس، عندما فرضت البلاد حالة الإغلاق الواسعة.

ومنذ يوم الجمعة أغلقت 22 مدرسة أبوابها، بعد إبلاغ البلاد عن مزيد من عدد الإصابات بلغ 8550 يوم السبت، وبلغ 7071 حالة يوم الاحد.