وزراء الخارجية العرب يختتمون اجتماعهم دون قرار بشأن اتفاق الإمارات وإسرائيل

لم يتوصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم الافتراضي الأربعاء في الدورة العادية الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية، إلى مشروع قرار بشأن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، الذي دعا الفلسطينيون إلى رفضه.

وقال حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خلال مؤتمر صحافي، عقد بمقر الجامعة في القاهرة عقب اختتام الاجتماع، "إن الاجتماع شهد حوارا جادا وشاملا أخذ بعض الوقت، ولكن لم يؤدِ إلى توافق حول مشروع القرار الذي كان مطروحا من الجانب الفلسطيني" .

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، نظراءه العرب بـ"موقف رافض لهذا الخطوة، وإلّا سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو تواطوءاً معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطين".

وأوضخ زكي أنه "حدث تعديلات من الجانب الفلسطيني على المشروع المقدم من جانبه، ثم تعديلات مقابلة، الجانب الفلسطيني فضّل ألا يخرج مشروع القرار دون تضمين المفاهيم التي كان يتحدث عنها".

وأكد على أن "بقية القرارات الخاصة بفلسطين لم يحدث بها أي تغيير في المفاهيم الأساسية الثابتة، مثل رفض ما يسمى خطة السلام الأميركية ورفض الاعتراف بنقل السفارة الأميركية للقدس وحقوق اللاجئين الفلسطينيين".

في 13 آب/أغسطس أعلنت الامارات العربية المتحدة واسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات رسمياً لتصبح لإمارات أول دولة خليجية تقيم علاقات مع الدولة العبرية والرابعة من دول الجامعة العربية بعد مصر والأردن وموريتانيا التي جمدتها بعد 2009.

ودعمت بعض الدول العربية الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي مثل السعودية والبحرين ومصر معتبرة أنه خطوة تجاه حل القضية الفلسطينية.

ويقضي اتفاق التطبيع، وفق الامارات، بأن تتعهد إسرائيل بوقف ضم أي أراض في الضفة الغربية ولكن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو أكد أن الأمر لا يعدو تعليقا مؤقتا.

ودان الفلسطينيون هذا الاتفاق متهمين الإمارات بالخيانة وبخرق الإجماع العربي على ضرورة ربط التطبيع مع إسرائيل بتسوية النزاع معها وانسحابها من الأراضي التي احتلتها عام 1967.

يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 15 أيلول/سبتمبر في البيت الأبيض احتفال توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.