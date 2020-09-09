الاتحاد الأوروبي يحجز 200 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق أولي للحصول على مئتي مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا الجديد طوره التحالف الألماني - الأمريكي "بايونتك/فايزر"، مع إمكان الحصول على مئة مليون جرعة إضافية، في سادس اتفاق من نوعه يبرمه الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيديس في بيان إن "المفاوضات النهائية مع بايونتك/فايزر تحرز تقدما جديدا لتعزيز عرضنا الصلب والمتنوع من اللقاحات المحتملة".

وأضافت "نحن متفائلون إزاء إمكان أن تثبت سلامة وفعالية أحد هذه اللقاحات ضد كوفيد-19 لمساعدتنا في التغلب على هذه الجائحة".

وتطور شركة "بايونتك" ومختبرات "فايزر" الأمريكية منذ أشهر هذا اللقاح الذي دخل نهاية تموز/يوليو في مرحلة تجارب سريرية على نطاق واسع. وفي مطلع تموز/يوليو، كشف التحالف عن نتائج أولية إيجابية بعد إجراء اختبارات على 45 شخصا.

وأعلنت الولايات المتحدة في 22 تموز/يوليو دفع 1.95 مليار دولار للحصول على مئة مليون جرعة من اللقاح المحتمل المطور من التحالف الألماني - الأمريكي. كذلك أبرمت اليابان اتفاقا مع الشركتين لضمان الحصول على 120 مليون جرعة.

وهذا الاتفاق السادس من نوعه للاتحاد الأوروبي الذي اتفق سابقا مع الائتلاف الفرنسي البريطاني "سانوفي-جي أس كاي" والمختبرات الأمريكية "جونسون أند جونسون" والألمانية "كيورفاك" وشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا" لضمان حجز عدد كبير من الجرعات.

ووقعت المفوضية الأوروبية في 14 آب/أغسطس اتفاقا ينص على شراء مسبق لثلاثمئة مليون جرعة من المجموعة الصيدلانية السويدية البريطانية "أسترازينيكا"، مع إمكان الاستحصال على مئة مليون جرعة إضافية.