شاهد: إخلاء أكبر مخيم لاجئين في اليونان وأوروبا جزئياً بعد اندلاع حريق

أعلنت فرق الإطفاء في جزيرة ليسبوس اليونانية أنّها أخلت جزئياً مخيّم موريا للاجئين فجر الأربعاء إثر اندلاع حرائق متفرّقة امتدّت نيرانها إلى داخل هذا المخيّم، الأكبر في اليونان وسائر أوروبا.

وقالت فرق الإطفاء في بيان إن "حرائق متفرّقة" اندلعت حول المخيّم وداخله أيضاً استدعت إخلاءه جزئياً.

يعد موريا أكبر مخيّم للاجئين في أوروبا وأكثرها قسوة، ويؤوي حالياً ما يقرب من 12.700 طالب لجوء، أكثر بأضعاف من طاقته الاستيعابية.