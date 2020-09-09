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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: "الدَفعة الأخيرة" .. تمثال "حي" ساخر يجسد ترامب في نيويورك

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بقلم:  يورونيوز
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تمثال حي جديد يجسد ترامب ويسخر منه في نيويورك
تمثال حي جديد يجسد ترامب ويسخر منه في نيويورك   -   حقوق النشر  BRYAN R. SMITH/AFP or licensors
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رُفع الستار عن " تمثال حي '' يجسد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقود عربة غولف فوق فيروس كورونا وشواهد قبور، بينما يلاحقه مذيعو قناة فوكس نيوز في باتيري بارك في نيويورك.

وتم وضع التمثال الذهبي، الذي أطلق عليه اسم "الدَفعة الأخيرة"، بالقرب من الرصيف A بواسطة "مبادرة تمثال ترامب"، وهي مبادرة يقودها فريق من الفنانين بقيادة المخرج براين باكلي.

ويصف التمثال دونالد ترامب بأنه مدمر الحريات والحقوق المدنية، ويحصر تاريخ حياته بين 2016 و2020 في إشارة إلى ولاية رئاسية واحدة فقط.