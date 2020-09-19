أكثر من 24 ألف حالة وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19 في إيران

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية السبت أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تجاوزت 24 ألف شخص، وسط دعوات صدر أبرزها عن الرئيس حسن روحاني لوضع الكمامات بهدف كبح تزايد أعداد الإصابات مؤخراً.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحافي اليومي أن الإحصاءات الأخيرة "تظهر أن استخدام الكمامات يتراجع، وفي الوقت عينه نشهد زيادة يومية في عدد الإصابات والحالات التي تتطلب النقل إلى المستشفيات".

وتعد الجمهورية الإسلامية أكثر الدول تأثرا بكوفيد-19 في الشرق الأوسط، وأعلنت تسجيل أولى حالات الوفاة بالوباء في شباط/فبراير. وشهدت حالات الوفاة والإصابة تزايدا منذ مطلع أيلول/سبتمبر، بعدما سجلت تراجعا كان الأكبر منذ أسابيع طويلة.

وخلال مداخلة له السبت أمام اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، حذّر روحاني من أن تراجع الالتزام بوضع الكمامات أمر "مقلق للغاية"، مكرراً دعوته الإيرانيين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية. وفرضت السلطات وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، سعياً للحد من انتشار الفيروس.