رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد أن انتعاش أوروبا غير مؤكد مع استمرار تفشي كورونا

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الإثنين أن الاقتصاد ينتعش لكن التعافي لا يزال غير مؤكد وغير مكتمل ويتوقف على احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت لاغارد خلال اجتماع مشترك للنواب البرلمانيين من فرنسا وألمانيا إن البيانات الواردة تشير إلى انتعاش اقتصادي قوي في الربع الثالث من السنة الجارية، أي من تموز/تموز إلى أيلول/سبتمبر الجاري. لكنها أضافت أن "قوة الانتعاش لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، فضلاً عن تفاوتها وعدم اكتمالها". وأضافت المسؤولة الأوروبية "لا يزال الوضع المستقبلي يعتمد بشكل كبير على تطور الوباء في الأيام المقبلة ونجاح سياسات الاحتواء".

ويضخ البنك المركزي الأوروبي حوالي 1.35 تريليون يورو من النقود المطبوعة حديثًا في الاقتصاد من خلال عمليات شراء السندات المستمرة حتى نهاية العام المقبل. ويهدف هذا الحافز النقدي الواسع النطاق إلى منع الوباء من التسبب في اضطرابات في الأسواق المالية والحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة للشركات للمساعدة في دعم النمو.

ويعد البنك المركزي الأوروبي، السلطة النقدية الرئيسية للبلدان التسعة عشر التي تستخدم اليورو، على غرار الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أو بنك إنجلترا في بريطانيا.