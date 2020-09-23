المفوضية الأوروبية تكشف عن "ميثاق الهجرة الجديد" تعرف على أهم مضامينه

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم عن ميثاقها الجديد المقترح للهجرة والذي من المفترض أن يخلق توازنًا جديدًا بين تحديد سبل مجالات المسؤولية والتضامن ما بين الدول الأعضاء.

والأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنّها تعتزم إلغاء "إجراء دبلن" الذي يفرض على أول بلد يدخله المهاجر النظر في طلب اللجوء، وأكدت أنّ تعزيز الجهود على المستوى إدارة الاتحاد الأوروبي يجب أن يقابَل بالمثل على مستوى الدول الأعضاء.

وأشارت في تصريحات لها اليوم من بروكسل للإعلان عن إطلاق الميثاق الجديد، إلى أن أوروبا يجب أن تثبت للعالم أنها قادرة على إدارة ملف الهجرة واللجوء كما سبق وأدارت ملفات أخرى.

وفي تغريدة لها قالت فون دير لايين "يقدّم ميثاق المفوضية بشأن الهجرة واللجوء، الذي نقدمه اليوم، بداية جديدة. نحن نعلم أنه يتعين علينا بناء الثقة بين دول الاتحاد الأوروبي وثقة المواطنين أيضا في قدرتنا على إدارة ذلك كاتحاد".

كما اعترفت المفوضية الأوروبية بأن كارثة مخيم موريا للاجئين في اليونان كانت نقطة تحول فيما يتعلق بسياسات الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي.

ويهدف الميثاق الجديد إلى تحسين الإجراءات وإعادة بناء الثقة بين الدول الأعضاء، ووصفت المسؤولة الأوروبية الإعلان عن الميثاق بـ”الإنجاز” الذي يوازي إنجازاتها السابقة مثل السوق الداخلية الموحدة ومخطط التعافي.

هذا ويستند الميثاق على عدة دعائم، حسب فون دير لايين، مثل ضبط الحدود الخارجية للاتحاد بالشكل الأمثل، تسريع البت بطلبات اللجوء، تعزيز وتفعيل عمليات إعادة من لا يستحقون الحماية الدولية من المهاجرين، والتعاون مع الدول التي “تصدّر” المهاجرين والدول الشريكة، وقالت فون دير لايين: "يعتمد اقتراح المفوضية على الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجغرافي والخيارات السياسية لكل دولة عضو.. لكنه يأخذ أيضًا في الاعتبارأيضا مسألة الضغط على حدودنا والذي يأخذ مناح متغيرة، الأمر لا يقتصر على أن الدول تدعم المبادرة بالتضامن والمساهمات ولكن كيف ينبغي أن تكون أشكال الدعم المقدم. كارثة مخيم موريا أيقظت إحساسنا لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة بشأن الهجرة وعلينا جميعًا أن نتقدم".

كما أعلنت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي عن إقامة مشروع رائد بالتعاون مع السلطات اليونانية لتحسين حياة المهاجرين على جزيرة ليسبوس اليونانية، مشيرة إلى أن بروكسل جاهزة لمواكبة الدول الأعضاء في جهودها للتعامل مع تحديات الهجرة.

وفي تغريدة لها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "تأثرت لرؤية رد فعل سعاد بعد كلمتي التي ألقيتها عن حال الاتحاد، أمثال سعاد، اللاجئة السورية التي تحلم بأن تصبح طبيبة هي فرصة للاتحاد الأوروبي. اليوم سنقدم ميثاقًا بشأن الهجرة واللجوء. وسيمنح الأشخاص الذين لديهم الحق في البقاء الوسائل لبناء مستقبل أفضل في أوروبا"

إلى ذلك، يرى مراقبون، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي إنهاء المعاناة المنهجية على حدوده . تحتاج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم المسؤولية بشأن مسألة اللجوء من خلال إعادة التوطين وإظهار التضامن مع كل من اللاجئين والدول الواقعة على الحدود.

يقضي الاقتراح آنف الذكر بأن تتحمل جميع الدول الأعضاء المسؤولية بمساهمات ملموسة، ومع ذلك، يجب أن تكون الحوافز المالية لإعادة التوطين أعلى بكثير لزيادة رغبة دول الاتحاد الأوروبي في استقبال طالبي اللجوء. بالنظر إلى أن بعض الدول الأعضاء بحاجة إلى مهاجرين قدموا إلى أوروبا لأسباب اقتصادية ستتبنى المفوضية مستقبلا خطة عمل جديدة بشأن التكامل والشمول للفترة 2021-2024.