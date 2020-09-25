الاتحاد الأوروبي قد يسمح لطراز بوينغ 737 ماكس باستئناف الطيران بنهاية 2020

كشف المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران باتريك كاي الجمعة، أنه قد يُسمح لطراز بوينغ 737 ماكس الممنوع من التحليق منذ 18 شهرا على إثر حادثتي تحطّم أودتا بحياة نحو 350 شخصا، بالطيران مجددا في الأجواء الأوروبية "بنهاية العام" الحالي.

والطراز ممنوع من التحليق منذ آذار/مارس 2019 إثر تحطّم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية ومصرع 157 شخصا كانوا على متنها، في كارثة وقعت بعد بضعة أشهر من تحطم طائرة من نفس الطراز تملكها شركة "ليون إير" أدت أيضا إلى مقتل 189 شخصا.

وقال المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "للمرة الأولى في غضون عام ونصف، أرى أننا في المدى المنظور أمام انتهاء العمل على طراز ماكس"، وتابع كاي "بدأنا ننظر في كيفية إعادة طراز ماكس إلى الخدمة بحلول نهاية العام".

وفي مطلع أيلول/سبتمبر أجرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران رحلات جوية للتأكد من سلامة الطراز، وذلك عقب اختبارات أجرتها هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية في تموز/يوليو.

لكن يبقى على الطراز تخطي عقبات عدة بينها تدريب الطيارين قبل أن تسمح السلطات للطائرة بالتحليق.

وجاء في بيان لبوينغ "نواصل اتّباع توجيهات الهيئات التنظيمية العالمية حول المسار الذي وضعته من أجل عودة آمنة لطراز 737 ماكس إلى الخدمة التجارية".

وتابع البيان "نقدّر التدقيق المفصّل الذي تجريه الهيئات التنظيمية عن وجه حق في كل خطوة من مراجعتها وهي ستحدد الإطار الزمني للعودة إلى الخدمة".

وتحدّث كاي عن إذن "شبه متزامن" أصدرتاه الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وهيئة الطيران الفدرالية الأمريكية، لكنه أكد أن استئناف الرحلات الجوية لطراز 737 ماكس يتوقف على قرار الدول وشركات الطيران.

ووصف تقرير للكونغرس نُشر في وقت سابق من الشهر الحالي حادثتي التحطّم بأنهما "تتويج مروّع لسلسلة افتراضات تقنية خاطئة لمهندسي بوينغ، وانعدام الشفافية من جانب إدارة بوينغ، ورقابة غير كافية على نحو صارخ من قبل هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية".

وقال كاي إن سماح الهيئات التنظيمية الصينية للطراز بالتحليق مجددا سيتطلب "بالتأكيد" وقتا أطول بما أنها لم تقرر بعد استئناف الرحلات الجوية التجريبية.

والصين أول دولة قررت منع تحليق طراز 737 ماكس.

وأكد كاي أن التدريبات التي اقترحتها بوينغ لتكييف الطواقم مع التدابير الجديدة وخضع لها الطيارون في مطار غاتويك في لندن جرت على نحو جيد.

وعصر الجمعة ارتفعت أسهم بوينغ في بورصة وول ستريت بـ3,1 بالمئة في الساعتين الأوليين من جلسة التداول، فيما ارتفع مؤشر داو جونز بشكل طفيف.