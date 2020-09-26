أسماء عربية من بين الأسماء الأكثر شعبية في فرنسا لعام 2019

ككل عام، نشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي INSEE الإثنين قائمة الأسماء الأكثر شيوعا في فرنسا للأطفال من الجنسين. وأظهرت القائمة الأخيرة أن الاختلافات المحلية لا تتبع بالضرورة الاختلافات الوطنية.

حتى لو كانت أسماء إيما وغابرييل "جبريل" في المقدمة في فرنسا حيث أطلق اسم إيما على 3944 فتاة في فرنسا منهن 313 في إقليم أوكسيتاني واسم غابرييل "جبريل" على 4987 مولودا جديدا في فرنسا منهم 392 في أوكسيتاني، أطلق اسم جاد على 820 3 فتاة حديثة الولادة في جميع أنحاء فرنسا.

الأسماء الأكثر شهرة في عام 2019 لدى الإناث:

1. إيما (3944)

2- جاد (820 3)

3 - لويز (7523)

تليهم أليس (3294) ولينا (2948) وكلوي (2862) وروز (2704) وليا (2689) وميلا (2681) وأمبر (3752). وحظي اسم جاد بشعبية على طول سواحل بحر المانش في شمال البلاد.

أما لدى الذكور فقد كان اسم غابرييل "جبريل" باستخدامه العربي الأكثر استخداما في جميع أنحاء البلاد.

الأسماء الأكثر شهرة في عام 2019 لدى الذكور:

1 - غابرييل أو جبريل (4987)

2 - ليو (4653)

3 - رافائيل (4454)

يليهم آرتور (4005) ثم لويس (3947) ولوكاس (3737) ثم آدم (3668) وجول (3542) وهوغو (3493) ومايل (3383). أما بحسب المناطق فيظل اسم محمد يتربع على عرش الأسماء الأكثر استخداما في إقليم سين سانت دينيس و إيسون بالقرب من باريس، فيما يحتل كل من اسمي جبريل وآدم المركز الأول في باقي مناطق إقليم إيل دو فرانس.

كما استخدم اسم مالو بكثرة في إقليم كوت دارمور في منطقة بريتاتي واسم مايل في إقليم فوسج، واسم كاييس فقد سحق المنافسة في آلب ذوي هوت بروفانس.