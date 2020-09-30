المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحذر من "انتهاكات حقوق" المدنيين في قره باغ

حذرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء أذربيجان وأرمينيا من "انتهاكات حقوق المدنيين التي تضمنها الاتفاقية الأوروبية" لحقوق الإنسان في القتال في في ناغورني قره باغ، الإقليم المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات انفصالية تدعمها أرمينيا.

وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأطراف المتحاربة "بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء، ولا سيما الأعمال العسكرية، التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاك حقوق المدنيين التي تضمنها الاتفاقية.

كما دعت المحكمة الدولتين إلى "الامتثال لالتزاماتهما بموجب الاتفاقية"، لا سيما فيما يتعلق بـالمادة الثانية التي تكفل "الحق في الحياة" ، الذي و "حظر التعذيب و المعاملة اللاإنسانية أو المهينة " في المادة الثالثة من الاتفاقية.

100 قتيل حتى الآن

ولم تستجب أرمينيا وأذربيجان للدعوات الدولية المطالبة بوقف لإطلاق النار حول قره باغ، الإقليم ذي الغالبية الأرمنية الذي أعلن انفصاله عن أذربيجان في عام 1991. وتقول كل منهما إنها كبدت الأخرى خسائر فادحة.

ويخوض الطرفان منذ عقود نزاعا حول قره باغ، وقد حمّلت كل جهة للجهة المقابلة مسؤولية تأجيج الاشتباكات العنيفة التي اندلعت الأحد وأوقعت إلى حد الآن نحو مئة قتيل.