تسجيلات مسربة لميلانيا ترامب تصف فيها ممثلة إباحية زعمت علاقتها بالرئيس الأمريكي بالعاهرة

مجددا تخرج ستيفاني وينستون وولكوف، الصديقة السابقة لميلانيا ترامب، ما في جعبتها من تسريبات صوتية، وتقوم بنشر محادثة جديدة للسيدة الأمريكية الأولى، هذه المرة وهي تتناول فيها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي زعمت أنها كانت على علاقة عابرة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو عقد.

وفي التسجيل الذي نشرته وولكوف كبيرة المستشارين السابقة، ومؤلفة كتاب "ميلانيا وأنا، صعود وسقوط صداقتي مع السيدة الأولى"، تصف السيدة ترامب، دانيالز بـ"العاهرة الإباحية".

نشرت وولكوف التسجيل على"ميا كولبا"، وهي مدونة صوتية قدمها مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب كوهين أيضا كتابا خلال فترة سجنه بسبب انتهاكات في تمويل حملة ترامب وقضايا أخرى، بعنوان "خائن: مذكرات".

إلا أن كتاب وولكوف "ميلانيا وأنا" تحول إلى مصدر إزعاج بالنسبة للبيت الأبيض، بعد نشرها العديد من التسجيلات لمحادثات مع السيدة الأولى تقول إنها قامت بتسجيلها دفاعًا عن النفس.

وفي تسريبات سابقة نشرتها وولكوف، أعربت السيدة الأولى عن غضبها وانزعاجها نتيجة تعرضها لانتقادات بسبب الرئيس الأمريكي. وقالت ميلانيا "يقولون إنني متواطئة، وإنني مثله، لا أقول ما يكفي ولا أفعل ما يكفي بسبب حدود منصبي في البيت الأبيض"، وأشارت إلى اهتمامها بتحضيرات عيد الميلاد وتزيين البيت الأبيض في وقت لا أحد يهتم بهذا الأمر. قائلة "أنا أعمل بشأن تحضيرات عيد الميلاد، من الذي يهتم بأشياء وزينة عيد الميلاد؟ لكن علي أن أفعل ذلك، أليس كذلك؟".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن وولكوف أجرت صفقة مع وسيلة إعلامية لتسريب هذه التسجيلات حتى قبل إصدار الكتاب، في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن وولكوف انضمت إلى مكتب السيدة الأولى بصفة مستشارة غير مدفوعة الأجر، إلا أن تقارير حول الشؤون المالية أشارت إلى حصولها على نحو 26 مليون دولار مقابل عملها.