تعامل ترامب مع جائحة كورونا نقطة سجال رئيسية في مناظرة بنس وهاريس

ندّدت السيناتور كامالا هاريس التي اختارها المرشّح الديمقراطي لانتخابات البيت الأبيض جو بايدن لمنصب نائب الرئيس، خلال مناظرتها الوحيدة ضدّ نائب الرئيس مايك بنس الأربعاء، بالطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع أزمة كوفيد-19، معتبرة إياها "أضخم فشل" في التاريخ الأمريكي.

وقالت هاريس في مستهلّ المناظرة إنّ "الأمريكيين كانوا شهوداً على أضخم فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلدنا".

لكنّ بنس ردّ باتّهام هاريس بـ"تقويض ثقة" الأميركيين بلقاح محتمل ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

وقال بنس مخاطباً هاريس "حقيقة أنّك تواصلين تقويض ثقة الجمهور في لقاح، إذا ما أُنتج لقاح أثناء إدارة ترامب، هو أمر غير معقول".

وأتى تصريح بنس ردّاً على قول هاريس خلال المناظرة التي تستضيفها مدينة سولت لايك سيتي إنّها لن تتناول أي لقاح مضادّ للفيروس إذا ما أوصى بذلك ترامب.

وقالت السيناتور عن ولاية كاليفورنيا وأول امرأة سوداء تترشّح لهذا المنصب إنّه "إذا قال لنا الأطباء أنّه يتعيّن علينا تناوله فسأكون الأولى التي ستقف في الصفوف لتناوله، أما إذا قال لنا ترامب إنّه علينا تناوله فلن أتناوله".

وفي أعقاب انتهاء المناظرة غرد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن على حسابه في تويتر قائلا " كامالا هاريس كلنا فخورين بك الليلة" وتنحدر هاريس من أصول جامايكية وهندية وفي حال فوز بايدن ستصبح أول أمريكية من أصول إفريقية وآسيوية تشغل منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة.

فيما غرد ترامب عقب انتهاء المناظرة مؤكدا فوزه نائبه وقائلا "مايك بنس فاز بقوة"

وخلافاً للمناظرة الأولى بين ترامب وبايدن التي جرت الأسبوع الماضي وسادتها الفوضى والشتائم المتبادلة ومقاطعة الواحد للآخر مراراً وتكراراً، فقد بدت المناظرة بين بنس وهاريس أكثر تحضّراً وهدوءاً واحتراماً.

وعلى الرّغم من أنّ نائب الرئيس الجمهوري والسيناتور الديمقراطية قاطعا بعضهما البعض أحياناً أثناء المناظرة، إلا أنّهما تبادلا مراراً عبارات الشكر والاحترام وكان كل منهما منهما منصتاً للآخر في معظم الوقت.

وقال بنس مخاطباً هاريس "أود أن أهنّئك، كما فعلت عبر الهاتف، على ترشيحك التاريخي".

وأضاف "أحترم واقع أن جو بايدن كرّس 47 عاماً من حياته لخدمة الدولة. أحترم أيضاً مسيرتك المهنية في الوظيفة العامة".

وردّت عليه هاريس بالقول "شكراً".