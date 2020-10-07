إدانة زعيم حزب "الفجر الذهبي" في اليونان بتهمة قيادة "منظمة إجرامية"

دانت محكمة يونانية الاربعاء زعيم حزب "الفجر الذهبي" للنازيين الجدد نيكوس ميخالولياكوس بتهمة قيادة "منظمة إرهابية".

ويحاكم ميخالولياكوس ونحو 70 متهما آخرين في قضية مقتل مغني راب مناهض للفاشية، في احدى أهم المحاكمات في التاريخ السياسي الحديث للبلاد وبعد جلسات استماع استمرت خمس سنوات.

انطلقت الملاحقات القضائية اثر مقتل مغني راب مناهض للفاشية يدعى بافلوس فيساس كان في الـ34 من عمره، بعدما طاردته مجموعة من حزب "الفجر الجديد" وطعن حتى الموت أمام مقهى في كيراتسيني، الضاحية الغربية لاثنيا، في أيلول/سبتمبر 2013.

والقاتل اعترف بالجريمة لكن الهجوم اثار استنكارا واسعا واتهامات بان حزب "الفجر الجديد" يشكل منظمة تعمل بشكل شبه عسكري وتلجأ الى تكتيك الضرب والترهيب والقتل وبان قادة الحزب يعلمون بذلك.

وأثار مقتل بافلوس فيساس صدمة في اليونان التي كانت في أوج الأزمة المالية ما دفع بالسلطات الى اعتقال قادة واعضاء حزب "الفجر الذهبي" المسؤولين عن عدة أعمال عنف بحق مهاجرين وناشطين يساريين، وإحالتهم الى القضاء.

وهناك قضيتان أخريان تتعلقان "بمحاولات قتل" تشمل أيضا عناصر من الحزب، إحداها ضد صيادين مصريين في 12 حزيران/يونيو 2012 والأخرى استهدفت افرادا من نقابة شيوعية في 12 ايلول/سبتمبر 2013.

ودعت الاتحادات العمالية والنقابات اليسارية الى تظاهرات ضد الفاشية الأربعاء امام مقر المحكمة الواقعة على بعد كليومترات قليلة من الوسط التاريخي للعاصمة حيث يرتقب ان تنشر الشرطة تعزيزات تحسبا لاحتمال وقوع مواجهات.

وتنظيم "الفجر الذهبي" الصغير الذي أسسه نيكوس ميخالولياكوس في التسعينيات من مؤيدي القومية ويعتبر من النازيين الجدد.

واستفاد من الظروف الاجتماعية-السياسية الصعبة التي كانت سائدة في البلاد بعد الأزمة المالية عام 2010 حيث دخل ممثلون له للمرة الاولى الى البرلمان اليوناني في 2012.

ويصف السياسيون وجانب الحق المدني هذه المحاكمة بانها "تاريخية" وادت تدريجيا الى تلاشي التنظيم. وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة في تموز/يوليو 2019 لم يتمكن الحزب من الفوز بأي مقعد في البرلمان.