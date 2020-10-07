ريهانا تعتذر بعد استخدام حديث نبوي عن يوم القيامة كخلفية موسيقية في عرض أزياء للملابس الداخلية

اعتذرت المغنية العالمية ريهانا عن استخدامها لحديث نبوي في كخلفية موسيقية خلال عرض للأزياء لخطها "فينتي" للملابس الداخلية في لوس أنجيلس.

وكتبت ريهانا على حسابها في انستغرام عبر خاصية الستوري أن ما وقع كان "إساءة غير مقصودة" وقالت "أود أن أشكر المجتمع الإسلامي" الذي أشار للخطأ الذي وقع، وأضافت "الأهم من ذلك أود أن أعتذر لكم عن الخطأ -الذي نجم- عن عدم مبالاة".

وقالت المغنية " نتفهم أننا جرحنا الكثير من إخواننا وأخواتنا المسلمين... وأنا محبطة بشكل لا يصدق لهذا".

Rihanna addressed the situation and apologized for it and the song on the video will be edited out and replaced with another song. i’m happy she took responsibility for it and didn’t ignore it pic.twitter.com/1yFX8A90ZR — Maria (@selenarules6) October 6, 2020

كما جاء في منشورها أنها لا تلعب في أمور تتعلق بـ"عدم احترام الله أو أي دين، وبالتالي فإن استخدام الأغنية في مشروعنا كان غير مسؤول تمامًا! ".

وأكدت أنها ستحرص على عدم وقوع مثل هذا الخطأ مستقبلا وتقدمت بالشكر للمعجبين على مسامحتهم وتفهمهم.

وتلقت الفنانة مع بداية الشهر موجة من الإنتقادات من قبل أشخاص اتهموها بالإساءة إلى الإسلام بعدما انتبهوا إلى وجود مقطع من حديث نبوي استخدم بشكل مدمج مع موسيقى خلال الترويج لعلامتها التجارية الجديدة للمكياج "فينتي"، وللملابس الداخلية الخاصة بها"سافاج إكس فينتي".

وطالب مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي ريهانا بحذف الحديث النبوي الذي تم استخدامه عبر هاشتاغ حمل اسم الفنانة وتصدر موقع تويتر.

والحديث الذي تم استخدامه يتحدث عن يوم القيامة ونهاية الزمان تمت تلاوته بشكل مرتل، ودمج مع أغنية "دوم" وهي من إنتاج فرقة كوكو كلوي الموسيقية البريطانيّة.

وتعد الأحاديث النبوية نصوصا مقدسة وهي ثاني النصوص تقديسا بعد القرآن عند المسلمين.