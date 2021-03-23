قرش يهاجم طفلاً عمره 9 ويعضه في ميامي بيتش الأميركية

هاجم قرش طفلاً أميركياً من ولاية مينيسوتا (شمال شرق) كان يمارس رياضة ركوب الأمواج قبالة شواطئ ميامي بيتش، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس نقلاً عن والديه.

وقال الأهل إن القرش عضّ ابنهم البالغ من العمر 9 سنوات، ما أدى إلى إصابته بجروح.

وقالت كريستين فيسكوف لأحد المواقع الإخبارية المحلية في المدينة الواقعة في فلوريدا إنها نزلت إلى المياه بضع دقائق مع ابنها، فهاجمه القرش وعضّه.

وروت الأم الحادثة وقالت إنها كانت "تمسك بيد ابنها بشكل دائم بينما كان يسبح، وعندما هاجمه القرش سحبته من المياه بقوة لترى أنه أصيب في معدته وأيضاً أنه فقد قطعة من جلد كتفه".

وأضافت الأم أنها رأت القرش وقدّرت طوله بأربعة أقدام (نحو متر وربع المتر).

وقام مسؤولون صحيون بنقل الطفل إلى المستشفى حيث خضع للعلاج وأغلق جرحه.

وخلال حديثها إلى إحدى القنوات المحلية، قالت فيسكوف، وبدا عليها التأثر، إن الأسرة لا تزال تحت وقع الصدمة ولكنها تشكر الله لأن القرش لم يأخذ منها ابنها بشكل نهائي.