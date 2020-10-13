كوفيد-19: الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة إجراءات موحدة لتنظيم السفر داخلياً

تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، الثلاثاء، حزمة من الإجراءات الموحدة من أجل تنظيم وتنسيق شؤون السفر في داخل التكتل، وذلك خلال اجتماع لهم في دوقية اللُكسمبورغ.

وتسبب وباء كوفيد-19 بردود فعلية متابينة بين الأعضاء داخل التكتل لناحية إغلاق الحدود وتقييد السفر من وإلى بلدان معينة، ما دفع المفوضية إلى إطلاق مهمة توحيد إجراءات السفر داخلياً.

وصادق الوزراء على توجيه المفوضية، ولكنه ليس ملزماً، واضعين بذلك خطة لتحديد الأماكن حيث ينتشر الوباء بكثافة في داخل الاتحاد الأوروبي. يذكر أخيراً أن عدّة بلدان امتنعت عن التصويت، من بينها اللكسومبورغ.