خطيبة خاشقجي تقدم شكوى ضد محمد بن سلمان في الولايات المتحدة

قدّمت الخطيبة التركية للكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2018، شكوى الثلاثاء في واشنطن ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومشتبه بهم آخرين في القضية.

واغتيل خاشقجي، وهو كاتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" ومنتقد للنظام السعودي بعد أن كان مقرباً منه، وقُطّع جسده في القنصلية السعودية في إسطنبول حيث كان توجّه للحصول على وثائق. ولم يتم العثور على رفاته أبداً.

وتعتبر خطيبته خديجة جنكيز أن موظفين في السفارة السعودية لدى واشنطن "استدرجوا" خطيبها "إلى القنصلية السعودية في تركيا عبر حيلة (مفادها أن) تركيا هي المكان الوحيد حيث يمكنه الحصول على الوثيقة التي يحتاج إليها".

وتضيف الشكوى المقدمة لمحكمة فدرالية في العاصمة الأمريكية أن "هذا الاتجاه الخاطئ والقاتل حدث في الولايات المتحدة وكان جزءاً من مؤامرة أوسع كان يُفترض أن يكون لها تأثير مباشر على الأنشطة السياسية لخاشقجي في الولايات المتحدة".

وتستهدف الشكوى التي شاركت فيها منظمة معارضة أسّسها خاشقجي هي "الديمقراطية للعالم العربي الآن"، خصوصاً ولي العهد و"أفراداً عديدين من دائرته المقربة"، بينهم المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات أحمد العسيري.

لافتات تطالب بالعدالة لمقتل خاشقجي أ ب

وأطلقت محكمة في إسطنبول ملاحقات بحق المسؤولين اللذين اعتبر المحققون الأتراك أنهما مدبّرا الجريمة.

وتؤكد خديجة جنكيز أنها "فقدت الحبّ والراحة والدعم المعنوي والعاطفة"، مع مقتل خاشقجي الذي كانت عقدت قرانها عليه بانتظار إتمام زواجهما مدنياً.

وتطلب خطيبة الكاتب تعويضات يُفترض أن تحدد المحكمة قيمتها.

وأغرقت جريمة قتل خاشقجي السعودية في إحدى أسوأ أزماتها الدبلوماسية وأساءت إلى سمعة ولي العهد السعودي الذي وجّه مسؤولون أتراك وأمريكيون أصابع الاتهام إليه بوصفه من أمر بتنفيذ الجريمة.

وبعدما نفت تورّطها في الاغتيال وقدمت روايات عديدة للوقائع، أكدت الرياض أخيراً أن عملية القتل نفّذها عناصر سعوديون تصرّفوا بشكل فردي من دون تلقي أوامر من قادتهم.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، أصدرت محكمة سعودية أحكاماً بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية قتل خاشقجي. وتم تخفيف أحكام الإعدام في أيلول/سبتمبر.