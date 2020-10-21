تلوث الهواء يكلف سكان المدن الأوروبية مئات المليارات من التكاليف الصحية

أشار تقرير جديد إلى أن سكان المدن الأوروبية في 30 دولة مختلفة يدفعون ما مجموعه 166 مليار يورو سنويًا أو 385 مليون يورو لكل مدينة كتكاليف صحية متعلقة بتلوث الهواء. الأمر يعمل على تلوث الهواء الذي يكلف متوسط ​​تكلفة المقيمين في مدينة أوروبية 1.276 يورو سنويًا حسب الدراسة التي تمّ إجراؤها من قبل تحالف الصحة العامة الأوروبي.

يعتمد ذلك على حساب تكاليف الوفاة المبكرة والعلاج الطبي وأيام العمل الضائعة والأمور المرتبطة بتلوث الهواء في 432 مدينة أوروبية كبرى. وتصدرت العاصمة الرومانية بوخارست قائمة المدينة الأعلى من حيث تكاليف الفرد المرتبطة بتلوث الهواء، بينما احتلت خمس مدن إيطالية قائمة العشر الأوائل بسبب ارتفاع مستويات التلوث وارتفاع التكاليف الإجمالية وهي ميلانو، بادوفا، البندقية، بريشيا وتورينو.

وفي الوقت نفسه، سجلت العاصمة البريطانية لندن أعلى تكلفة إجمالية للضرر بسبب تلوث الهواء مما يعيد السكان إلى الوراء بنحو 11.4 مليار يورو سنويا. ويعود ذلك إلى أنه عند تصنيفهم حسب المدينة، بدلاً من تكلفة الفرد، فالأشخاص الذين يعيشون في مدن أكبر وأكثر تكلفة واجهوا تكاليف تلوث أعلى بسبب "الكثافة السكانية وارتفاع الأرباح والنفقات"، حسب التقرير.

قال ساشا مارشانج، الأمين العام للتحالف الأوروبي للصحة العامة: "تكشف دراستنا عن حجم الأضرار التي يلحقها الهواء السام بصحة المواطنين والتفاوتات الصحية الهائلة الموجودة بين وداخل البلدان الأوروبية".

النقل هو مصدر رئيسي لتلوث الهواء في المناطق الحضرية ويشجع مارشانغ على اعتماد تغييرات صغيرة لخفض التكاليف، ويقول في هذا الشأن "إلى حد كبير، يمكن أن يتأثر الوضع بسياسات النقل ويمكن للمدن أن تخفض التكاليف بالتحول إلى النقل الحضري الخالي من انبعاثات الغازات الدفيئة. وينبغي على الحكومات والاتحاد الأوروبي وضع هذه التكاليف في الاعتبار لسياسة النقل لتقديم الدعم". وقال مارشانغ في بيان "إنه تعافٍ صحي من جائحة كوفيد -19".

وقال تحالف الصحة العامة في بيان إن التقرير، الذي أجرته منظمة الأبحاث المستقلة هو الأكبر من نوعه وقام بتحليل البيانات من المعهد الأوروبي للإحصاء والمراقبين الرسميين.

تقدر وكالة البيئة الأوروبية أن هناك حوالي 400 ألف حالة وفاة مبكرة في أوروبا سنويًا بسبب تلوث الهواء.

وركز التقرير على التلوث الخارجي المرتبط بالجسيمات والأوزون وثاني أكسيد النيتروجين وملوثات الهواء التي تسبب معظم الأمراض والوفيات وفقًا للوكالة الاقتصادية الأوروبية.