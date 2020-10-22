شاهد.. السوربون تستضيف مراسم تكريم أستاذ التاريخ "المذبوح"

في جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية باريس، وبحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، أقيمت مراسم لتكريم مدرس التاريخ صامويل باتي، الذي قتل قبل أيام على خلفية عرضه أمام تلاميذه، رسوم كاريكاتورية للنبي محمد، التي نشرتها صحيفة شارلي إيبدو.