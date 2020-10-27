دعوات لوضع ضوابط لاستخدام الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد

أكد محمد موسوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للسلطات الفرنسية العامة، دعمه لحرية التعبير، لكنه دعا إلى وضع ضوابط لاستخدام الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد خصوصا في المدارس أو ما إذا عرضت على مبان حكومية.

وأعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يترأسه محمد موسوي في بيان "لا بد من وضع ضوابط للمبادرات الرامية لعرض الرسوم الكاريكاتورية في المؤسسات التربوية للترويج لحرية التعبير". وردا على سؤال لاذاعة "فرانس إنفو" حول استخدام تلك الرسوم المثيرة للجدل في العالم الإسلامي كأداة تعليمية، قال موسوي "لا أعتقد أنه الحل الأنسب لتفسير مفهوم حرية التعبير للأولاد. لا أرغب في ذلك. هناك وسائل أخرى للقيام بذلك".

وأوضح لإذاعة "آر إم سي" أن "هناك طريقة للتعامل وضوابط قائمة ويجب أيضا أن يؤخذ في الاعتبار الإطار الذي يمارس ضمنه هذا الحق" مشددا على أنه لا ينوي منع استخدامها.

وكان الرئيس ايمانويل ماكرون وعد الأربعاء الماضي خلال مراسم التكريم الوطني للمدرس صامويل باتي الذي قطع رأسه أن فرنسا ستستمر في الدفاع عن نشر هذه الرسوم الكاريكاتورية باسم حرية التعبير. وأقيمت تجمعات فتكريما لأستاذ التاريخ والجغرافيا في كافة أنحاء فرنسا خصوصا في مدينة تولوز جنوب غرب البلاد ومونبولييه جنوب البلاد حيث أعيد نشر رسوم كاريكاتورية لصحيفة شارلي ايبدو محورها الأديان على واجهات بعض المباني الرسمية.

وقال موسوي إنه يتفهم "الشعور بالاستفزاز" الذي يثيره ذلك لدى بعض المسلمين. وأضاف "لا حاجة لتعمد إهانة المشاعر".

واعتبر موسوي أن "مسلمي فرنسا ليسوا مضطهدين" في وقت تكثفت التظاهرات والدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية في الشرق الأوسط بعد تصريحات ماكرون عن الرسوم الكاريكاتورية. والاثنين دعا الرئيس التركي إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية مهاجما الرئيس الفرنسي بعنف. وفي بنغلادش تظاهر أكثر من 40 ألف شخص "ضد ماكرون" الثلاثاء في دكا وفقا للشرطة.