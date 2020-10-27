شاهد: الاختراع الذي قد يغير مستقبل النقل داخل المدن بحلول عام 2024

يعمل من الطلبة والمهندسين في منطقة لورين الفرنسية على مشروع قد يمثل ثورة في مجال النقل البديل أطلقوا عليه اسم "اوربن لوب".

والمشروع هو عبارة عن كبسولة بمقعدين توفر تجربة نقل مميزة داخل المدن وبأقل تكلفة ممكنة.

حيث ستتوفر هذه الكبسولات في محطات تشبه محطات الحافلات ويمكن استخدامها باستعمال الهاتف الذكي.

ومن المتوقع أن يرى المشروع النور بحلول عام 2024 بعد إتمامه مرحلة الاختبار والتطوير.

ويعلق المهندسون الآمال على مشروعهم الذي من شأنه أن يقضي على مشكلة الاختناقات المرورية و الانبعاثات الملوثة للجو الناجمة عن المركبات.

ويعتبر "أوربن لوب" وسيلة نقل اقتصادية وصديقة للبيئة إذ يسمح بقطع مسافة كيلومتر واحد بتكفة قدرها سنت واحد فقط من الكهرباء.

ويقول مدير المشروع جون فيليب مانجيو "ذكاء النظام -المثبت على الكبسولة- موجود في المعالج الذي يتصل بنظام مركزي يقوم بتنسيق بين مواقع جميع الكبسولات بحيث تكون حركة المرور شديدة السيولة".

وأضاف "الهدف هو السفر كيلومترا واحدا في الدقيقة واستهلاك أقل من سنت واحد (يورو) لكل كيلومتر يتم قطعه من الطاقة الكهربائية ".

وذكر المدير أن " هناك مراحل مختلفة يجب المرور بها للحصول على الموافقة، لقد تجاوزنا المراحل الأولى. ونأمل أنه في عام 2024 سنكون قادرين على الحصول على أول تصريح ليكون الاختراع متاحا للاستخدام داخل المدن".