اختراع بريطاني لحماية المسافرين من عدوى كورونا على متن الطائرات

تنتظر شركة (RAS) البريطانية لصناعة كماليات الطائرات موافقة وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران على اختراع جديد سيتيح للمسافرين التنقل على متن الطائرات دون القلق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويتكون الاختراع من دروع شفافة مصنعة من مادة البولي كربون يتم تركيبها بين المقاعد المتاخمة للفصل بين وجوه المسافرين وضمان عدم انتقال الفيروس بينهم.

وستعمل تلك الدروع كحواجز أمان بسيطة ومنخفضة التكلفة يمكن الاعتماد عليها بواسطة كافة شركات الطيران المدني حتى تلك التي توفر الرحلات الاقتصادية.

كذلك لن تحتاج الشركات إلى ترك بعض من مقاعد طائراتها خالية لضمان الفصل بين المسافرين مما سيقلل من خسائرها المادية ويزيد من فرص المسافرين في الحصول على تذاكر طيران في وقت ينتظر فيه الملايين إعادة فتح المطارات الدولية.

وطبقاً لروجر باترون، مدير (RAS) "تسعى شركته لتقديم منتج "مناسب لجميع الطائرات التجارية"، ويضيف: "منتجنا سيكون رخيصاً ويمكن تصنيعه بسهولة".