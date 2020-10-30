أكثر من 9 ملايين إصابة بكوفيد-19 في أمريكا وأكثر من 10 ملايين في أوروبا

تخطت الولايات المتحدة الجمعة عتبة 9 ملايين إصابة مثبتة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية على صعيد تتبع أعداد الإصابات والوفيات في البلد.

وتزداد الإصابات منذ بداية الخريف في البلد الذي يمثل القوة الاقتصادية الأولى عالمياً، وهو الأكثر تضرراً في العالم مع تسجيله أكثر من 229 ألف وفاة جراء الوباء.

أما في أوروبا، فثبتت إصابة أكثر من عشرة ملايين شخص بفيروس كورنا المستجد منذ بدء تفشيه في القارة مع بداية العام، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة الساعة 16,30 ت. غ.

وتشكل القارة الأوروبية التي تحوي 52 دولة المنطقة الثالثة الأكثر تضرراً في العالم من حيث عدد الإصابات، خلف أميركا اللاتينية والكاراييب (11,2 مليون غصابة) وآسيا (10,5 مليون). وبما يخص العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الوباء، فإنّ اوروبا تعدّ الثانية بعد تسجيل نحو 275 ألف وفاة، خلف أميركا اللاتينية والكاراييب (نحو 399 ألف وفاة).

وأوروبا هي المنطقة التي يتفشى فيها الفيروس سريعاً حالياً. فقد ارتفعت نسبة المصابين الجدد ب41% في خلال اسبوع، وسجّل فيها نحو نصف الإصابات في العالم في الأيام السبعة الماضية.

ارتفاع عدد المصابين الذين يتعالجون في المستشفيات في 14 دولة أوروبية

بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 الذين استقبلتهم المستشفيات حدا قياسيا في 14 دولة أوروبية على الأقل هذا الأسبوع، حسب بيانات رسمية جمعتها وحللتها وكالة فرانس برس.

وزودت 35 دولة من أصل 52 في أوروبا، يسكنها 470 مليون نسمة (55 % من السكان)، بيانات عن عدد أسرّة المستشفيات التي يشغلها حاليًا المصابون بكوفيد-19. وتنشر معظم دول الاتحاد الأوروبي هذه البيانات، باستثناء ألمانيا والسويد واليونان وليتوانيا ومالطا.

ومن البلدان التي بلغت ذروة غير مسبوقة لناحية عدد المصابين الذين استقبلتهم المستشفيات في الأيام الأخيرة، تندرج بولندا (14631 مصابا) وجمهورية التشيك (6604) وبلجيكا (5924).

تليها المجر وبلغاريا والبرتغال والنمسا وسلوفاكيا وكرواتيا وسلوفينيا وألبانيا ولاتفيا وأيسلندا وجبل طارق، وفقًا لأحدث التقارير المتوفرة.

وبالنسبة لعدد السكان، تعد التشيك الأكثر تضررًا حيث سجلت 62 مصابًا لكل مئة ألف نسمة، متقدمة على رومانيا (57) وبلجيكا (51) وبولندا (39).

وتتصدر فرنسا (21160) وإسبانيا (17520) وأوكرانيا (16332) وإيطاليا (15964) العدد الإجمالي للمصابين بكوفيد-19 في المستشفيات.

ويتصاعد منحى الإصابات في جميع أنحاء أوروبا.

وتتم معالجة أكثر من 135 ألف مصاب حاليًا في 35 دولة خضعت للدراسة، مقابل أقل من مئة ألف قبل أسبوع.

وإن لم تبلغ فرنسا مستوى دخول المستشفيات الذي بلغته في نيسان/أبريل (32131 شخصًا في 14 نيسان/أبريل)، فإنّ عدد المصابين الذين تستقبلهم المستشفيات يزداد بوتيرة عالية (+ 50 % في أسبوع واحد، ليصبح المجموع 21160 في 29 تشرين الأول/أكتوبر).

وتمكنت وكالة فرانس برس من تجميع وتحليل البيانات الخاصة بقائمة تضم 35 دولة ومنطقة، هي ألبانيا وأندورا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وإستونيا وإسبانيا وفنلندا وفرنسا وجبل طارق والمجر وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا ولوكسمبورغ وموناكو والجبل الأسود والنروج وهولندا وبولندا والبرتغال وجمهورية مقدونيا الشمالية وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسان مارينو وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وأوكرانيا والفاتيكان.