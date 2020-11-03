إقفال فندق نيغريسكو الفخم في نيس موقتاً بسبب كورونا

أقفل فندق "نيغريسكو" الفخم والشهير في نيس، جنوب شرق فرنسا، أبوابه "حتى إشعار آخر" نتيجة إجراءات الإقفال الجديدة التي قررتها الحكومة الفرنسية لمكافحة وباء كوفيد-19.

وقال الفندق المصنف 5 نجوم ويضم 128 غرفةً وجناحاً وهو من الأشهر في نيس على ساحل الكوت دازور "نحن مغلقون منذ الأحد ولم نحدد موعداً لإعادة الفتح".

ولا تشمل إجراءات الإغلاق الفنادق إلا أن فندق "نغريسكو" الذي كان محجوزاً بنسبة 80 % في آب/اغسطس، تراجعت حجوزاته إلى 30 % في تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضحت إدارة الفندق على موقعها الإلكتروني "نأمل إعادة فتح أبواب الفندق في أقرب فرصة ممكنة. بانتظار ذلك نتمنى أن تهتموا بأنفسكم".

ويسمى الفندق أحياناً "برج إيفل باريس" وهو مبنى مصنف أثرياً منذ العام 2003 نظراً لجمال واجهته وقبته ذات اللونين الوردي والأخضر وروعة البهو الرئيسي فيه مع أعمدته الشامخة.

وفي مدينة كان على الكوت دازور أيضاً، أغلق فندق "كارلتون" أبوابه مطلع تشرين ألأول/اكتوبر مع انهيار غير مسبوق في نسبة الإشغال بسبب القيود الصحية وإلغاء الكثير من المعارض والمؤتمرات.

وأوضحت كريستين ويلتير رئيسة نقابة أصحاب الفنادق في كان لوكالة فرانس برس أن "90 % من فنادق كان باتت مقفلة. حاولنا أن نتكيف مع حظر التجول لكن مع إغلاق كل شيء من حولنا، اضطررنا إلى الإغلاق".

ويوظف هذا القطاع العدد الأكبر من الأشخاص في المدينة. ويؤثر الوضع على موناكو مع أن الإمارة لم تقرر الإغلاق مجدداً.

في نهاية أيلول/سبتمبر أعلنت شركة "بان دي مير" التي تدير الكازينوهات وغالبية الفنادق والمطاعم فيها خطة إعادة هيكلة غير مسبوقة مع إلغاء 162 وظيفة.

وتوظف هذه الشركة نحو أربعة آلاف شخص غالبيتهم يقيمون في فرنسا.