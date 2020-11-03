تعرف على أول دولة إفريقية تعلن عزمها فتح سفارة في القدس

أعلن وزير خارجية ملاوي عزم بلاده على افتتاح سفارة في القدس، لتكون أول دولة إفريقية تنشىء بعثة دبلوماسية في المدينة المتنازع عليها، وذلك خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الإسرائيلي.

وقال أيزنهاور مكاكا الذي يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل، "أكدنا من جديد تقاربنا، كما أكدنا على قيمنا المشتركة نحو الازدهار والسلام".

وأشار وزير الخارجية إلى تسليمه رسالة من رئيس ملاوي لازاروس شاكويرا، يعلن فيها قراره فتح سفارة لبلاده في القدس. من جهته، هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي "حكومة ملاوي بقرارها المهم على أن تكون رائدة وأول دولة إفريقية تنشئ سفارة لها في القدس".

وقال أشكينازي "أنا على يقين بأن الزعماء الأفارقة الآخرين سيحتذون بهذا القرار". وملاوي واحدة من الدول الإفريقية القليلة التي استمرت علاقتها مع إسرائيل منذ العام 1964، لكن ليس لديها سفارة في إسرائيل.

ويعتبر وضع القدس من أكثر القضايا الشائكة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر العام 2017، بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في أيار/مايو 2018.

وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها عاصمتها غير المقسمة، في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.