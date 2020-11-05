إردوغان يتصل بالأتراك الذين ساعدوا الجرحى خلال هجوم فيينا للتعبير عن فخره بهم

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مكالمة فيديو الثلاثاء مغ أشخاص من أصول تركية يعيشون في النمسا، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنهم خاطروا بحياتهم خلال هجوم فيينا لمساعدة الجرحى.

وقال إردوغان لأحد هؤلاء الأشخاص، واسمه رجب طيب غولتكين وفقاً لوزير الخارجية التركي، إنه فخور به، وطلب منه الاستمرار في مساعدة النمساويين على الرغم من "أنهم قد لا يفهموننا".

وأعرب الرجل التركي عن سعادته بتلقي اتصال من الرئيس، وأشار الأخير إلى صدفة أنهما يحملان الاسم الأول نفسه.

وقال إردوغان خلال المكالمة: "بين الحين والآخر عانيتم كثيراً في النمسا، وما تزالون تعانون، خطأكم الوحيد أنكم مسلمون، ولكن بالنسبة لنا إسلامنا مصدر فخر كبير. أولاً وقبل كل شيء، خضنا أكبر نضال ضد الإرهاب وسنواصل القيام بذلك ".

وقام متطرف إسلامي شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بهجوم وسط مدينة فيينا قبل أن يقتل، وكان مسلحا ببندقية آلية ومسدس ومنجل، ويرتدي سترة ناسفة مزيفة، وسبق أن أدين في السابق بمحاولة الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وأفرج عنه مبكرا نهاية العام الماضي.

وأسفر الهجوم الذي استمر تسع دقائق عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 شخصًا.