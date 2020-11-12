باكستان: مقتل 22 راكبا في حادث عربة ريشكو كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف

قُتِل 22 شخصاً في باكستان كانوا مدعوين إلى حفلة زفاف، جرّاء سقوط عربة ريكشو كانت تقلّهم في قناة ماء في شمال غرب البلاد، على ما أعلنت الشرطة الأربعاء بعد انتهاء عمليات الإنقاذ.

وكان عدد ركاب على متن العربة ذات العجلات الثلاث، تسعة وعشرين راكبا عندما وقع الحادث الإثنين بالقرب من مدينة ديرا إسماعيل خان. وقال المسؤول في الشرطة محمد رمضان "لقد عثرنا على 22 جثة، من بينها جثث 16 امراة وستة أولاد". وتم إنقاذ سبعة من الركاب.

وكان الضحايا ينتمون إلى أسرة واحدة بالمعنى الواسع، في حين أن سبعة منهم على الأقل هم أفراد عائلة واحد بالمعنى الضيّق.

وتشكّل عربات الريكشو وسيلة نقل شائعة في باكستان، وغالباً ما تتعرض لحوادث. ويُعتَبَر عدد الحوادث المرورية القاتلة في باكستان من الأعلى في العالم.