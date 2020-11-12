شاهد: أول مطعم كوشر يوافق تعاليم المطبخ اليهودي يفتح أبوابه في دبي

إن تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل يعني أن الإمارات ودبي بالتحديد تستعد لقدوم السياح اليهود، وعليه فإن توفير "الفضاءات اليهودية" بات ضرورة، وتتواجد حالياً مطاعم تتنافس لتوفير أطباق الكوشر- وهي مأكولات حلال تتماشى مع خصوصية المطبخ اليهودي- في قوائم طعامها.

غير أن مطعم "أرماني كاف" بات أول مطعم كوشر خاص في الإمارات ويتواجد بالقرب من برج خليفة في دبي وقد قامت يورنيوز بزيارة هذا المطعم.

وما يميز مطاعم الكوشر التي تعمل وفق القواعد اليهودية أنها تكون تحت إشراف الحاخامات من أبسط الأمور إلى أعقدها.

ويقوم الطاه الفرنسي فابيان فايول الذي يعمل في "أرماني كاف" بإعداد قوائم الطعام اليومية في هذا المطعم غير أنه لا يستطيع أن يوقد النار مثلا للطبخ إذ يجب على الحاخام بنفسه أن يوقد النار وعليه يقوم الطاه بإرسال رسالة نصية إلى الحاخام الذي يمكنه أن يوقد الفرن (الذكي) من خلال تطبيق على هاتفه الذكي.

وحصل هذا المطعم على شهادة "غلات كوشر" من قبل هيئة الكوشر اليهودية التي تصادق على المطاعم التي تعمل وفق نظام الكوشر وتعد شهادة "غلات كوشر" أعلى شهادة يمكن الحصول.

وقال الحاخام ليفي دوكمان الذي يشرف على المطعم "لقد عملنا مع الشيف فابيان وفريقه لإنشاء قائمة طعام كوشر حلال تحضر بالمكونات المتاحة لدينا هنا في الإمارات، وكذلك قمنا بأول استيراد للحم الكوشر إلى البلاد".

ويضيف الحاخام أن "هذا المطعم ليس فقط للجالية اليهودية، هذا المطعم مخصص للمجتمع الإماراتي بأكمله وللسياح للقدوم وتجربة مطعم الكوشر".