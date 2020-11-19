شاهد: "قصر الجليد" الروسي يتحول إلى مستشفى لمواجهة تفشي كوفيد-19

اضطرت السلطات الروسية إلى تحويل قصر كريلاتسكوي الشهير باستضافته لمنافسات التزلج على الجليد في العاصمة موسكو إلى مستشفى مؤقت لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أندريي شكودا، مدير المستشفى، إن المنشأة لا تختلف عن أي مستشفى أو عيادة صحية أخرى.

ويقبع الآن ما لا يقل عن 615 مريضاً للعلاج في "قصر كريلاتسكوي الجليدي" الذي أصبح يحتوي على 1,347 سريراً من بينهم 42 للرعاية الفائقة.

وبدأت روسيا في تحويل عدد من المنتشآت غير الصحية إلى مستشفيات مؤقتة لمواجهة الموجه الثانية من تفشي الفيروس.

ووصلت الإصابات اليومية بكوفيد-19 في روسيا من معدل 5000 حالة في بداية سبتمبر – أيلول الماضي إلى أكثر من 23 ألف حالة اليوم الخميس.

وشهدت روسيا 34,387 حالة وفاة وإصابة أكثر من مليوني شخص بالفيروس منذ بداية أزمة الوباء وحتى الآن.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً أن بلاده لن تفرض إغلاقاً آخر لمواجهة الموجة الثانية إلا أن إقليم جمهورية بورياتا السيبيرية أعلن يوم الإثنين إغلاق متاجر البضائع والخدمات غير الأساسية.