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بلجيكا

بلجيكا: البدء بمحاكمة شرطي بلجيكي متهم بقتل لطفلة كردية

محادثة
بقلم:  يورونيوز
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بلجيكا محاكمة
بلجيكا محاكمة   -   حقوق النشر  AFP
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بدأت اليوم الاثنين في مدينة مونس البلجيكية محاكمة شرطي اتّهم بالقتل غير المتعمد بعد أن أطلق النار وتسبب بقتل طفلة كردية أثناء عملية مطاردة في العام 2018، وخلال الجلسة تمّ عرض صورة الطفلة التي تدعى مودة وبعضاً من ملابسها.

والشرطي الذي لم تكشف هويته ويمثل أمامها حرا مع شخصين كرديين عراقيين موقفين، هما سائق الشاحنة التي كانت مودة في داخلها مع والديها والمهرب الذي يشتبه بأنه كان ينقل المهاجرين داخل شاحنة للوصول بهم إلى بريطانيا.

وكانت الواقعة حدثت في منتصف شهر أيار/مايو من العام 2018، حين أسرعت شاحنة كانت تنقل مهاجرين هرباً من سيارة شرطة كانت تحاول توقيفها في أحد الشوارع السريعة جنوب بروكسل، ولمّا لم ينصاع السائق لأوامر الشرطة بالتوقف، أشهر شرطي سلاحه وفتح النار من النافذة واستهدف حسب أقواله "العجلة اليسرى الأمامية" أثناء تجاوز الشاحنة.

غير أن مناورة مفاجئة من زميله غيّرت مسار الرصاصة التي اخترقت الشاحنة وأصابت مودة في الرأس، وتوفيت الطفلة في سيارة الاسعاف.

وأقر الشرطي البالغ من العمر الأربعين عاما الذي كان يعمل سابقا في مجال المعلوماتية، بأنه أشهر سلاحه لوقف الشاحنة التي كانت تسير بسرعة عالية، مؤكداً على أنه لم يكن يعلم أن ثمة مهاجرين بداخل الشاحنة، وقال إنه يشعر بـ"الاحباط" لمقتل الطفلة.