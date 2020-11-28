البريطاني من أصول عراقية نديم الزهاوي وزيرا للقاحات في حكومة جونسون

قامت الحكومة البريطانية بتعيين النائب المحافظ نديم الزهاوي، ذي الأصول العراقية في منصب وزير للقاحات، بينما تستعد لتلقيح ملايين الأشخاص ضد فيروس كورونا المستجد، ومن المحتمل أن تبدأ عمليات التلقيح في غضون أيام.

وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أن نديم الزهاوي سيشرف على أكبر برنامج لقاح في البلاد منذ عقود في الوقت الذي يقوم فيه منظم الأدوية في المملكة المتحدة حاليًا بتقييم لقاحين، أحدهما طورته شركة "فايزر بيونتك"، والآخر بواسطة جامعة أكسفورد وأسترازينيكا، لمعرفة ما إذا كانا آمنين وفعالين.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه تم إخبار المستشفيات أنها يمكن أن تتلقى الجرعات الأولى من لقاح "فايزر" ابتداء من الأسبوع الذي يلي الـ 7 ديسمبر-كانون الأول إذا حصلت على الموافقة.

تقول المملكة المتحدة إن العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والمقيمين في دور رعاية المسنين سيكونون أول من يتم تطعيمهم، يليهم كبار السن، بدءًا من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة من لقاح "فايزر بيونتك"، تكفي لعشرين مليون شخص، و100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد وأسترازينيكا.