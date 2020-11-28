ميركل تدعو مواطنيها إلى الإلتزام بالتدابير الوقائية لأن الأمر يستحق ذلك

ناشدت المستشارة أنغيلا ميركل مواطنيها من جديد بالالتزام بالتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا مع بدء فترة عيد الميلاد. وقالت المستشارة الألمانية إن الوضع الذي تعيشه البلاد والعالم يستحق ذلك.

وفي نفس السياق، قرر القادة الفيدراليون وقادة الولايات هذا الأسبوع تمديد الإغلاق الجزئي الذي بدأ في الـ 2 نوفمبر-تشرين الثاني ويستمر إلى غاية الـ 2 من الشهر المقبل على الأقل وتشديد بعض القيود. وقد نجحت الإجراءات حتى الآن في وقف ارتفاع عدد الحالات الجديدة، لكنها لم تساهم في انخفاضها بشكل كبير.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوم السبت عن 21695 إصابة في الأربع والعشرين ساعة الماضية مقارنة بـ 22964 في الأسبوع السابق. كما تمّ تسجيل 379 حالة وفاة أخرى مرتبطة بـ كوفيد-19. وأبلغت السلطات الألمانية عن ما يزيد قليلاً عن مليون إصابة و15965 حالة وفاة منذ بداية انتشار الوباء.

وقالت أنغيلا ميركل في رسالتها الأسبوعية التي تبث عبر تطبيق الفيديو إن الألمان يمكن أن يفخروا بانضباطهم وتفكيرهم على مدى الأشهر العشرة الماضية وشجعتهم على الالتزام بالقواعد وتقليل اتصالاتهم خلال فترة عيد الميلاد وأعياد نهاية السنة.

وقالت: "دعونا نستمر في إظهار ما صنعناه للناس من خلال التمسك بالقواعد التي تنطبق علينا جميعًا الآن، في الشتاء، قبل عيد الميلاد، وخلال العام الجديد. لأننا سنرى أن الأمر يستحق ذلك ".