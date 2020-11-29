شاهد: ثلاثة قتلى على الأقل فيضانات اجتاحت سردينيا الإيطالية

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم خلال الفيضانات التي ضربت الجانب الشرقي من سردينيا الإيطالية، التي شهدت فيضانات كبيرة بسبب الأمطار التي تهاطلت مؤخرا. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن فقدان شخصين آخرين في بلدة بيتي بإقليم نورو، وحسب صحيفة لاريبوبليكا، فإن الضحايا زوجان مسنان ومزارع حوصر في شاحنته وجرفته مياه الأمطار والوحول.

ودعا رئيس بلدية نورو، أندريا سودو، عبر صفحته على فيسبوك، السكان إلى اتخاذ "أقصى الاحتياطات" والبقاء في منازلهم حتى نهاية حالة التأهب التي وضعتها السلطات.

وتجتاح المنطقة رياح عنيفة وأمطار غزيرة منذ يوم الجمعة، وهو ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وخطوط الهاتف في المناطق المنكوبة حيث أوضح مستشار البيئة بالمنطقة جياني لامبيس، أن السلطات المحلية أصدرت تحذيرا إلى السكان بتوقع هطول المزيد من الأمطار في كامل أنحاء الجزيرة هذا الأحد.

وحسب السلطات المحلية، فقد تسببت الأمطار في انهيار جسر بالقرب من قرية بيتي. يذكر أن الفيضانات تسببت في مقتل 19 شخصا شمال سردينيا في العام 2013.