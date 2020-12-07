ألمانيا ستبدأ حملة التلقيح ضد كورونا مع بداية يناير

قال كبير مساعدي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه يتوقع بدء بلاده حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأولى من العام الجديد.

وأضاف هيلغي براون، وزير الديوان المستشارية في حكومة ميركل، إنه مستعد للمشاركة بنفسه في تلقيح المتقدمين.

وبدأت ألمانيا بالفعل في تحضير مراكز للتلقيح بينما تنتظر منح الاتحاد الأوروبي التصريح النهائي اللازم لبدء استخدام أول اللقاحات المضادة للفيروس يوم 29 ديسمبر – كانون الأول.

وأكد براون في تصريحات لصحيفة "بيلد" أنه هو وميركل سيحصلان على اللقاح "حين يأتي دورهما" دون تحديد مواعيد محددة حول متى يحصل المسؤولون الألمان على اللقاح أو بأي ترتيب.

وعلى الرغم من ثبات متوسط معدل الإصابات اليومية بالفيروس في ألمانيا منذ إعادة البلاد فرض إغلاق جزئي الشهر الماضي، إلا أنها لم تنخفض مذاك لتبلغ أكثر من 12 ألف إصابة و147 حالة وفاة يوم الأحد.

ويتوقع أن يستمر إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي وصالات الرياضة وغيرها من الأماكن الترفيهية "على الأقل في مناطق البؤر" في ألمانيا حتى العاشر من يناير – كانون الثاني القادم، حسب تأكيدات براون.