شاهد: أول مشاركة للاعبة متحوّلة جنسياً في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني للسيدات

باتت مارا غوميس الاثنين أول لاعبة متحوّلة جنسيًا تخوض منافسات دوري الدرجة الاولى الأرجنتيني لكرة القدم للسيدات حيث أكدت أن هذه اللحظة "التاريخية" هي "مسألة اجتماعية وجماعية". وقالت غوميس بعد خسارة فريقها فيا سان كارلوس 1-7 امام لانوس في المرحلة الثانية من البطولة "اليوم قمتُ ببداياتي وأعتقد أن الامور بدأت تتحقق وتنجح".

وأكدت ابنة الـ23 عامًا لوكالة فرانس برس أن "المسألة ليست فردية، بل هي اجتماعية وجماعية". حصلت غوميس في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على الاذن للعب في دوري الدرجة الاولى للسيدات بعد صراع طويل في دولة يتراوح فيها متوسط العمر المتوقع للنساء المتحولات جنسياً بين 32 و40 عاماً.

وكشفت اللاعبة انها وقّعت على اتفاق مع الاتحاد الارجنتيني للعبة يتطلب منها الخضوع لعلاج الهرمونات. وعليها أيضاً الخضوع لفحوصات الكشف عن مستوى التستوستيرون في بداية البطولة وفي منتصفها، لإزالة أي شك في وجود تفاوت رياضي مع اللاعبات الأخريات.

وكانت الأرجنتين أول بلدان أمريكا اللاتينية التي أقرت قانون الهوية الجنسية في العام 2012، والذي سمح لغوميس بتغيير جنسها رسمياً في بطاقة الهوية الوطنية عندما بلغت 18 عاماً.

وقدّم فريق لانوس لغوميس الاثنين قميص النادي مع الرقم 10 الخاص بها إضافة إلى اسمها كهدية لها، حيث علّقت "كان الامر مؤثراً، لم أتوقّع ذلك".

بدأت مارا ممارسة كرة القدم في سن الـ15 بتشجيع من أبناء الحي. تميزت عن غيرها في دوري السيدات في "لا بلاتا" حيث كانت هدافة الدوري في آخر موسمين، ما حضّ فيا سان كارلوس صاحب المركز الأخير في الدرجة الأولى للتعاقد معها. وسبق أن قالت الجمعة خلال مؤتمر صحافي إن مشاركتها هي "لحظة تاريخية على الصعيد العالمي".