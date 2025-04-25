فيديو. جماهير سان لورينزو لكرة القدم تكرم البابا فرنسيس بقداس تذكاري في بوينس آيرس

أقيمت القداس في كنيسة سان أنطونيو، حيث تحدث المشيعون عن الحب العميق الذي كان البابا الراحل يكنّه للرياضة وما تمثلها من قيم.

الحبر الأعظم الذي توفي في عيد الفصح الموافق ليوم الاثنين عن عمر يناهز 88 عامًا، كان يستفيض في الحديث عن كرة القدم كرمز للوحدة والعمل الجماعي في عالم يزداد أنانية وفردية.

خورخي ماريو بيرغوليو وهو الاسم الأصلي للبابا فرنسيس نشأ في حي فلوريس، حيث كان يقضي ساعات في ممارسته هوايته المفضلة في الشوارع وأصبح مشجعًا مخلصًا لنادي سان لورينزو لكرة القدم، الذي أسسه كاهن في عام 1908.

ستقام مراسم تشييع أول بابا من أمريكا اللاتينية يوم السبت المقبل حيث ستم دفن الحبر الأعظم في بازيليك سانتا ماريا ماجوري.