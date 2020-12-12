موسكو تعلن عن انتهاك لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ

أعلن الجيش الروسي السبت حصول انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى في تشرين الثاني/نوفمبر القتال العنيف بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية التي نشرت قوات حفظ سلام في المنطقة في بيان السبت "تم الإبلاغ عن انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في 11 كانون الأول/ديسمبر في منطقة غادروت".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت أرمينيا أن قوات انفصالية في الإقليم المتنازع عليه منذ انهيار الاتحاد السوفياتي تعرضت للقصف من الجهة الأذرية، موضحة أن ثلاثة مسلحين أصيبوا بجروح".

بحسب "وزارة الدفاع" في الإقليم، هاجمت القوات الأذرية مقاتلين أرمن مساء الجمعة.

وتوقف القتال في ناغورني قره باغ الذي أودى بحياة الآلاف من المعسكرين، بعد توقيع اتفاق لوقف الأعمال العدائية برعاية موسكو في تشرين الثاني/نوفمبر والذي كرّس هزيمة عسكرية للأرمن وحقق مكاسب كبيرة لباكو.

كذلك، نشرت قوة سلام روسية قوامها ألفي جندي في المنطقة لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وخلال زيارة هذا الأسبوع لأذربيجان، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي دعمت بلاده سياسيا بشكل علني أذربيجان في هجومها واشتبهت في بعض الأحيان بتقديمها مساعدات مادية للبلاد، أن "القتال" ضد أرمينيا لم ينته بعد.

وقال خلال كلمة ألقاها على هامش عرض عسكري كبير في باكو أن "النضال في المجالين السياسي والعسكري سيستمر الآن على العديد من الجبهات الأخرى".

ودعا القادة الأرمن إلى "العودة إلى رشدهم" بعد هزيمتهم في حرب الأسابيع الستة هذه وأكد أن إعادة سيطرة أذربيجان على العديد من الأراضي "ستكون بداية عهد جديد" في هذه المنطقة الجبلية في القوقاز.