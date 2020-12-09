إردوغان يحتفل في أذربيجان بـ"الانتصار العظيم" في ناغورني قره باغ

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إلى باكو لإجراء محادثات مع نظيره الأذري والمشاركة في الاحتفالات بالانتصار على القوات الأرمنية في النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ.

واستقبل نائب رئيس الوزراء الأذري يعقوب أيوبوف الرئيس التركي وزوجته في مطار باكو، وفق ما أفادت وكالة أنباء "أذرتاج" الحكومية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان الثلاثاء إن "الزيارة تأتي في مناسبة الاحتفال معاً بالانتصار العظيم" لأذربيجان مقابل أرمينيا بعد ستة أسابيع من المعارك الدامية.

وخلال هذه الزيارة التي تستمرّ يومين، من المقرر أن يلتقي إردوغان أيضاً نظيره إلهام علييف وأن يناقش معه تعزيز الروابط بين البلدين المسلمين الناطقين بالتركية.

وقدّمت تركيا لأذربيجان دعماً حازماً في حربها الأخيرة ضد القوات الأرمنية في ناغورني قره باغ.

وتوقفت المعارك بعد إبرام اتفاق وقف الأعمال القتالية برعاية موسكو، الذي نصّ على هزيمة عسكرية أرمنية وكرّس مكاسب ميدانية كبيرة لباكو.

وقبل وصول الرئيس التركي، قام الجيش الأذري بعرض في شوارع العاصمة باكو لمعدات وأسلحة صودرت من الأرمن. ومن المقرر إقامة عرض أوسع الخميس سيحضره إردوغان.

وتضمن التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين البلدين خصوصاً تقديم مساعدة تركية لأذربيجان في مجال تدريب وتسليح جيشها وتسهيل إرسال صادرتها من النفط والغاز إلى أوروبا عبر الالتفاف على روسيا.